Leerlingen Campus Middelsee bouwen duurzame Lego-steden

De lessen ‘Skills’ stonden de afgelopen weken op de CSG Ulbe van Houten in het teken van Lego. Alle leerlingen van klas 1 en de excellent leerlingen van klas 2 hielden zich de afgelopen weken bezig met de First Lego League.

De vierde First Lego League op Campus Middelsee stond dit jaar in het teken van het verduurzamen van het leven en werken in de steden voor de toekomst. Afgelopen woensdagavond 20 november streden tijdens de grote schoolfinale maar liefst 24 teams tegen elkaar.

Ze trokken ten strijde voor het bemachtigen van de beker en het felbegeerde startbewijs waarmee ze toegang hebben tot de regiofinale in Fryslân. Deze wordt gehouden in de NHL in Leeuwarden.

De leerlingen demonstreerden hoe ze met hun team Lego-robots hadden geprogrammeerd. Ze presenteerden hun onderzoek onder grote belangstelling en moesten een ‘challenge’ uitvoeren.

Onder luid gejuich van 400 belangstellenden en het docententeam van de Ulbe werden ze aangemoedigd om zich van hun allerbeste kant te laten zien.