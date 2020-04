Leerlingen Campus Middelsee maken mondkapjes

Zolang het onderwijs op de scholen door de coronacrisis op afstand plaats moet vinden, is het zoeken naar oplossingen. Gelukkig bieden enkele vakken in het lespakket van Campus Middelsee zelf een creatieve oplossing.

Als voorbeeld het vak Dienstverlening & Producten waar het onderdeel Mode en Design moet worden afgerond. Hierbij zijn dus vaardigheden nodig die je niet digitaal kunt aftoetsen, want achter een naaimachine is nog altijd een leerling of een docent nodig om die te bedienen.

Productielijnen - In deze periode van schaarste van middelen ten behoeve van de zorg heeft men op Campus Middelsee de handschoen opgepakt en zijn de nodige productielijnen actief. “In het kader van je medemens helpen, is deze periode – al hoe spannend en onzeker – het moment om je dienstbaar op te stellen en je te laten zien,” zo laat directeur Eelco Bruinsma weten. “Zo ook de leerlingen, Kayleigh, Jelina en Femke van D&P die druk zijn met het maken van mondkapjes in een productielijn voor de zorginstellingen in de regio. Dit onder de bezielende leiding van Dieuwke van Elst en Trees Stornebrink. Een prachtig voorbeeld van levensecht leren voor levensechte afnemers. “

Daarnaast destilleert Klaas Palma, onze scheikundedocent, nog steeds zijn desinfecterend middel gestaag door en is er inmiddels meer vraag vanuit de zorginstellingen, waaronder de Parrebeam in St.-Annaparochie.

“Kortom de school is, ondanks dat het coronavirus ook hier haar greep houdt, nog steeds volop in beweging en aan het werk, want ritme en structuur zijn de kernwoorden voor als straks het ‘normale leven’ weer op gang komt. Daar kijken we inmiddels reikhalzend naar uit, want de leerlingen missen ons, maar wij missen de leerlingen ook.”