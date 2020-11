Leerlingen De Twiner bieden #TaalTroost

De kinderen van groep 5 en 6 van basisschool de Twiner in St.-Jabik hebben onlangs meegedaan aan het project #TaalTroost.

Dit is een project van Inspirerend Meertalig Onderwijs van NHL Stenden. Het project is gericht op verbinding tussen leerkracht, leerling, ouders en het dorp/de buurt. De kinderen hebben een taalposter gemaakt met spreuken in hun eigen moedertaal.

De spreuken helpen mensen in de buurt door troost te bieden in deze coronaperiode. De prachtige posters op pvc-doek krijgen een mooie plek in St.-Jabik en omgeving.

Een jury van NHL koos bovenstaande winnaars, v.l.n.r. Nina, Thymo, Brecht, Aniek en Marije.