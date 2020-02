Leerlingen verrassen bewoners Beuckelaer voor Valentijn

Het is inmiddels al jaren traditie: op initiatief van Wereldwinkel het Bildt bezoeken scholieren op Valentijnsdag de bewoners van de Beuckelaer in St.-Annaparochie. Daar delen ze geschenkjes en kaartjes uit. Dit keer waren kinderen van cbs de Slotschool aan de beurt.

Rowena Spoelstra, Jolien Schaap, mevrouw De Haan en Lena de Jong. (foto: Jan Bonefaas)

De leerlingen doen zelf verslag: “Een groepje kinderen van cbs de Slotschool is vrijdag 14 februari naar de Beuckelaer in St.-Anna geweest, speciaal voor Valentijn, om de mensen op te vrolijken.

We gaven ze een kaartje die de Campus Middelsee gemaakt had en daar zaten twee theezakjes, twee koekjes en twee chocolaatjes in. We vonden het allemaal superleuk om erheen te gaan het was echt super leuk om de mensen te verrassen en even mee te praten.

We werden er zelf gewoon blij van. We gingen met mandjes waar de zakjes in zaten door het restaurant lopen en daarna langs de kamers. De ouderen hebben erg van ons bezoek genoten. Sommigen werden er zelfs emotioneel van.”