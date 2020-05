Jorrit de Groot (13) richt eigen grasmaaibedrijfje op

‘Lekker bútten sels myn búsgeld ferdiene’

Jorrit de Groot zit in het eerste jaar van csg Ulbe van Houten, maar heeft het daarnaast vooral druk met zijn eigen bedrijf. De 13-jarige ondernemer uit St.-Annaparochie startte een grasmaaibedrijfje op. “Nim kontakt op, dan maak ik d’r ’n mooi prisy fan!”

Jorrit de Groot

Door Gerard de Jong - Waar andere jongeren van zijn leeftijd vooral gamen of voor een baas hun eerste zakcentje verdienen, pakte Jorrit de Groot het anders aan. Hij richtte zijn eigen bedrijf op. “Eerst teerde ik folders, maar dat leverde niet soafeul op. En ik wou al wat búsgeld ferdiene. Doe’t ik op youtube wat filmpys sâg over jonge ondernimmers docht ik: ik kin ok wel ’n bedrify beginne!”

Zo gezegd, zo gedaan. Jorrit is de zoon van horecaman Edwin de Groot en heeft de ondernemerszin dus niet van een vreemde. “Bij Plat hew ik ’n profesjonele grâsmaaier kocht. Hait het ’n karre maakt foor achter de fyts. Ik hew ok ’n blâdblazer, ’t past allegaar krekt. Ik hew flyers drukke laten en die sels bij de deuren lâns brocht. ’n Dâg later belde de eerste klant al.”

Jorrit maait elk stuk gras. “’n Groat stik grâs, of ’n klain stikky, dat maakt mij niet út. Bermonderhoud doen ik ok. Derdeur is ’t ok heel farieerd werk. Lessen had ik ’n stik der’t normaal gaiten staan, der ston ’t grâs pittig lang, wel 20 sintimeter hoog!”

Van hooikoorts heeft hij gelukkig geen last - “myn broer al, dus die set ik niet achter de maaier” - en dus is hij zoveel mogelijk buiten in de weer. “’t Leuke d’r an is ’t praatsy met de mînsen. Je binne lekker doende bútten en ’t is wat âns as wat ânderen doen, soa-as in de kas werke. Ik hew myn aigen bedriif, der bin ik ok wel groats op. Dat ôndernimmende hew ik wel wat fan ôns hait.”

Jorrit rekent een starttarief van € 6, waarvoor 100 m2 gemaaid wordt. Elke m2 meer kost € 0,05. “At mînsen ’n abonnemint nimme, krije se op baide korting. Ik hew klanten der’t ik om de paar weken of elke maand even del kom, om de boel mooi bij te houwen. Sommige mînsen betale kontant, maar ik stuur ok wel ’n tikky. ’n Boekhouwer hew ik nag krekt niet norig!”

Voorlopig ziet Jorrit het wel zitten om nog wat jaartjes te blijven maaien. “Ik sou dut wel tot an myn 18e, 19e doen wille. ’t Is mooi werk. Maar later wil ik, dink ik, dos in de horeka werke. Krekt as ôns hait.”

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen door te bellen of een appje te sturen naar tel. 06-13950600. “Dan maak ik d’r ’n mooi prisy fan!”