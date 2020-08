‘Lekker’ fietsen door het Bildt met culinaire fietstocht

De activiteitencommissie van het MFC St.-Jacobiparochie heeft wat bijzonders bedacht: een culinaire fietstocht langs 5 Bildtse restaurants op zaterdag 12 september. Het is een fietsroute van 25 km en verspreid langs het traject krijgen de deelnemers bij de restaurants Zwarte Haan, Het Graauwe Paard op Oudebildtzijl, De Molen in Vrouwenparochie, Modena in St.-Annaparochie en De Postduif in St.-Jacobiparochie steeds een gerechtje.