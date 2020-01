‘Levenslicht’ bij herdenking bevrijding Auschwitz

Rond het tijdelijke monument ‘Levenslicht’ van kunstenaar Daan Roosegaarde heeft gemeente Waadhoeke maandagavond de bevrijding van concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz herdacht. Het kamp werd op 27 januari 1945 door de Russen bevrijd. Burgemeester Marga Waanders hield een korte toespraak en er werden enkele gedichten voorgelezen.

Monument ‘Levenslicht’ bij herdenking bevrijding Auschwitz (foto: Joachim de Ruijter)

‘Levenslicht’ is een tijdelijk monument dat in totaal bestaat uit 104.000 lichtgevende stenen. Dit staat gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland tijdens de Holocaust. De stenen zijn verdeeld over verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden.

De stenen lichten om de paar seconden op en doven weer uit, als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de gemeente gemist wordt.

In het kader van de herdenking van de bevrijding van Auschwitz, plaats de Bildtse Post deze week een Bildts verhaal over de ontdekking van een bijzonder boek door Leendert Ferwerda, twaalf jaar geleden; een stille getuige van een razzia op de Joden.

Het verhaal leest u in de Bildtse Post van woensdag 29 januari (week 5)