Licht in donkere dagen

Janita van Wouw stuurde ons onderstaande prachtige, fleurige foto toe, die ze afgelopen week op het Bildt maakte.

Foto Janita van Wouw

Ze schreef er het volgende bij: ”Toch een beetje licht in deze duisternis waarin we nu met z’n allen min of meer verkeren.” Daar zijn wij het helemaal mee eens, Janita!