Lieke (9) zamelt geld in voor Australië

Australië staat in brand. Mensen en miljoenen dieren zijn de dupe van de vele natuurbranden. De 9-jarige Lieke Frolich uit Vrouwenparochie trekt zich het lot van het land aan en bedacht spontaan een inzamelingsactie. Ze haalde liefst € 198,10 op voor het goede doel.

V.l.n.r.: Ise, Beau, Dautsen, Lieke, Amber, Durk en Lennart

Samen met haar oma bedacht Lieke om voor Australië lege statiegeldflessen op te halen. “Vorige week dinsdag kwam Lieke uit school met een paar vriendjes en vriendinnetjes. Ze zei: “Mama, ik ga lege flessen ophalen voor de bosbranden in Australië. Zo gezegd, zo gedaan,” vertelt een trotse Joyce Frolich, de moeder van Lieke.

Een paar dagen lang haalde de vriendengroep lege flessen op in Vrouwenparochie. “Afgelopen zondag hebben we ze ingeleverd, en toen bleken ze voor maar liefst €198,10 te hebben opgehaald. In één woord geweldig!”

Australië kampt sinds augustus vorig jaar met zware natuurbranden. Bij de branden zijn al twintig mensen omgekomen en mogelijk honderden miljoenen dieren.