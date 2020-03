Lintje voor brandweervrouw Meta de Lange

Dinsdagavond 3 maart kregen zes brandweerlieden uit Waadhoeke een Koninklijke Onderscheiding opgespeld door burgemeester Waanders. Van de post St.-Annaparochie was er een lintje voor Meta de Lange.

Meta de Lange is ruim twintig jaar actief als brandweervrijwilliger. Zij begon als brandwacht bij de brandweer van gemeente het Bildt en klom op tot bevelvoerder. In 2014 is ze overgegaan naar de Veiligheidsregio Fryslân.

Door lichamelijke problemen moest zij stoppen met haar brandweerwerk. Toch blijft ze betrokken. Als ambassadeur van Brandveilig Leven licht zij scholen en bedrijven voor.

“Vrolijk, doelgericht en niet op haar mondje gevallen. Mede dankzij deze eigenschappen heeft Meta altijd prima haar plekje weten te vinden tussen haar vooral mannelijke collega’s,” zo luidde de motivatie voor haar onderscheiding.

“Naast haar werk als medicatiebezorger voor huisartsenpraktijk Bögels en haar inzet voor de hospice in Leeuwarden heeft Meta zich jaren achtereen met volle overtuiging en veel energie ingezet voor de brandweerpost in St.-Annaparochie. En voor haar collega’s en de maatschappij.”