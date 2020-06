Logement De Witte Klok biedt extra service met fietsverhuur

Enkele jaren geleden is eetcafé Het Graauwe Paard op Ouwe-Syl gestart met de verhuur van fietsen, die veelal aan gasten van het nabij gelegen Logement de Witte Klok werden verhuurd. Om het fietsverhuren eenvoudiger te maken, is na onderling overleg besloten dat Linda Kalkhuis (Witte Klok) deze extra service voortaan rechtstreeks aan haar gasten en dorpsbewoners aanbiedt.

Tekst en foto: Bertus Dijkstra - Nadat ’t Winkeltsy enige jaren terug dicht ging, brainstormde Kalkhuis met Kirsten Zwijnenburg (Aerden Plaats) over een nieuwe invulling van het hoekpand op de Schuilingstraat en van Albadaweg. Verhuurder DBF had wel oren naar de plannen van het duo, en zo werd het winkelpand opgesplitst in een deel voor de Aerden Plaats, en een plek waar fietsen kunnen worden gestald en verhuurd.

Vooral de samenwerking en interactie vanuit verschillende geledingen hebben de docent, die enige jaren geleden een carrièreswitch maakte, goed gedaan. Linda: “Het is nogal een stap van docent naar ondernemer. Ik heb ontdekt dat iets alleen lukt wanneer er wordt samengewerkt”. De input van Kirsten, DBF en Monique Dijkstra worden als meerwaarde ervaren. “Vanuit die samenwerking ontstaan automatisch bruikbare ideeën”.

Na wat kleine aanpassing worden sinds half mei fietsen vanuit de vroegere opslagruimte van ’t Winkeltsy verhuurd. Om fysiek zichtbaar te zijn, zijn de twee openslaande toegangsdeuren naar een ontwerp van dorpsgenoot Monique Dijkstra, opgesierd met fraaie stickers. Die, de herkenbaarheid van het Bildt op fraaie wijze illustreren.

De vriendelijke gastvrouw achter de Witte Klok, heeft zes kinderfietsen en vier volwassen fietsen op voorraad staan: “Mocht er meer vraag zijn, dan kan ik via Remco Lettinga van de Fietsmarkthal uit St.-Annaparochie eenvoudig opschalen. Ook elektrische fietsen - waarvoor oplaadruimte is - zijn op afroep leverbaar”. De daghuurprijs voor een kinderfiets zit op €7,50. Een fiets met versnelling kunt u huren voor €10,-, terwijl een E-bike €20,- p/d kost.

De fietsen zijn van oerdegelijke kwaliteit weet Linda. Echter, mocht de fietser onverhoopt toch pech onderweg krijgen, kan de pechvogel telefonisch hulp van de Fietsmarkthal of Kalkhuis inschakelen, waarna het probleem hoe dan ook wordt opgelost.

Het is voor Ouwe-Syl een goede zaak dat het leegstaande winkelpand weer invulling krijgt. Gasten van de logementen kunnen op een zomerse dag, na een overheerlijk ontbijtje in de vlindertuin, al fietsend de unieke regio inhaleren. En, de Bildtse dag op het terras bij eetcafé Het Graauwe Paard in de avondzon besluiten met een heerlijk diner. Dit noemt men op Ouwe- Syl ‘samenwerking’!