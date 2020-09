Loterij Ouwe-Syl brengt nieuw kunstgrasveld en saamhorigheid

Jong en oud, sporters en niet-sporters van Ouwe-Syl kwam vrijdagavond bijeen om de officiële ingebruikname van het spiksplinternieuwe kunstgrasveld van voetbalvereniging Ouwe-Syl bij te wonen. Het veld en aanverwanten werden bekostigd door de unieke verloting van een woning, in 2017. Net zo waardevol is de saamhorigheid die de actie teweeg heeft gebracht.

V.l.n.r. wethouder Caroline de Pee, vv-voorzitter Natascha van der Laan en loterij-bedenker Anne Polstra. (foto: Jan Bonefaas)

Door Gerard de Jong - Een opgetogen Natascha van der Laan begroet leden en niet-leden op het voetbalveld van ‘haar’ vv Ouwe-Syl. De glimlach zal deze avond niet van het gezicht van de clubvoorzitter verdwijnen. Met recht: een kleine drie jaar nadat ze - na een enorm mediaspektakel - de winnaar van het ‘loterijhuis’ bekend konden maken, is haar wens uitgekomen: een kunstgrasveld voor de vv, bekostigd door de verloting die een kleine acht ton opbracht.

“We konden dit onmogelijk voorbij laten gaan zonder een feestje en opening, ondanks de geldende coronamaatregelen,” aldus Van der Laan. “Ik ben iedere keer weer trots als ik hier aankom. Het is écht met elkaar gedaan. Het is een voorbeeld van de saamhorigheid die Ouwe-Syl zo kenmerkt.”

Dat blijkt deze vrijdagavond ook weer. Veel geïnteresseerden roemen het dorp om die eenheid, om ergens samen de schouders onder te zetten en zo plannen te doen slagen. Zelfs als dat een “kranksinnig plan” is, zoals dit, aldus Anne Polstra. Hij kwam vier jaar gelegen op het idee om een woning te verloten.

Polstra: “Ik docht: meskien motte wij groater dinke en wat kranksinnigs doen. Dat hewwe wy deen. Ik sil ’t nooit fergete, die tiid en wer’t ’t toe laid het. Ok niet omdat ik d’r met verloterij.nl myn bedriif fan maakt hew.”

Want dat is nóg een gevolg van de woningloterij. Polstra heeft er zijn werk van gemaakt. “Soa’n lotterij opsette kost klauwen fol tiid. De gemiddelde bestuurder fan ’n sportklub kin dat d’r niet soamaar even bij doen. Ik hew in 2017 wel ‘s docht: ‘wêr binne wy an begonnen’. Fooral doe’t na 3.5 maand nag maar ’n kwart fan de lotten ferkocht waar. ’t Waar ’n enorm risiko. Maar at ’t dan lukt, ja, dan sweve je.” Nu helpt hij andere verenigingen eveneens geld op te halen via huizenloterijen.

Deze vrijdagavond gaat het echter om het kunstgrasveld, en dat ligt er prachtig bij. Het is te bereiken via een nieuwe poort, er is een groot hok gebouw en er staan nieuwe lichtmasten om de velden. “We hebben zoveel aan onze vrijwilligers gehad: straten, beton draaien, perkje met plantjes: niets was hen te gek,” aldus Van der Laan. En er zit nog meer in het vat. De club wil nu een nieuwe accommodatie met o.a. nieuwe kleedboxen realiseren. Er is nog geld over van de loterij.

Het veld is aangelegd door Antea. Projectmanager Aaldert Hooijer legde uit dat hun product nog altijd wordt verbeterd. Het veld dat op Ouwe-Syl is aangelegd is “weer een stapje verder” qua techniek en hoe het ‘speelt’. “Bovendien kunnen we met dit veld goed aan onze zorgplicht voor het milieu voldoen.” De aanleg van het veld heeft zelfs tot een partnership met de voetbalclub geleid: het is een ‘demo-veld’ geworden, een uithangbord van Antea.

Als Anne Polstra het naambordje heeft onthuld - ‘het verloterijveld’ - mag de jeugd los op het moderne kunstgras. Polstra en Van der Laan kijken tevreden toe.