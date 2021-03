De echte kou lijkt geweken, en hoewel het Bildtse land nog geregeld onder een deken mist ligt, kondigt de ‘maityd’ zich door niets of niemand gehinderd aan. De ‘sneeklokkys’ (in het Bildts ook wel ‘melkmaisys’ of ‘nakene maisys’) en ‘krokesys’ springen de grond uit, zag ook fotografe Ellen Floris. Laat de maityd maar komme!