Man overleden na incident in silo

Bij een boerderij aan de Hamerenweg bij Vrouwenparochie is zaterdagavond een man overleden, na een incident in een silo. Hulpdiensten die massaal uitrukten kwamen te laat.

Rond 18.00 uur werden diverse hulpdiensten opgeroepen, waaronder de brandweer uit St.-Anna, Stiens, Franeker en Leeuwarden. Ook twee ambulances en diverse politie-eenheden kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen, net als het mobiel medisch team. Dit team kwam per auto, omdat vliegen niet kon door mistvorming.

Het is nog onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld. De man was bezig met werkzaamheden in of bij een maïssilo. De brandweer is diverse malen in de silo geweest maar de hulp kwam te laat. De man overleed ter plaatse.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.