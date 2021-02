2021 wordt jaar van de doorbraak van muzikant Fasil ’Faske’ Kuipers

’Mezyk make is ’n prachtig proses’

Waar veel mensen 2020 het liefst snel vergeten, geldt dat niet voor Fasil Kuipers. De 24-jarige Stjabuurtster maakte al jaren muziek, maar vorig jaar viel alles op z’n plek. Als Faske, zijn artiestennaam, vond hij zijn eigen sound. Met vijf singles en een vruchtbaar bezoek aan Pollux Studio’s in Den Haag belooft 2021 het jaar van zijn doorbraak te worden. De debuutplaat is in de maak, hij werkt met festival Hit The North en een optreden op Eurosonic/Noorderslag eind dit jaar lonkt.

Fasil Kuipers. (foto: Sophie Swartz)

Door Gerard de Jong - In februari gooide Fasil Kuipers eindelijk zijn debuutsingle online. ‘4:45’ (“Kwart foor fijf”) Eindelijk, want de Stjabuurtster - “deur de week weun ik bij myn fryndin in Luwt, der’t ik an de Thorbecke Academie fan NHL-Stenden studeer, in ’t weekeand bin ik St.-Jabik” - had lang getwijfeld. “Mezyk is ’t mooiste dat d’r is, ik maakte al jaren mezyk. Maar ik had gyn konkrete kontakten, ik wist niet presys hoe’t je ’t beste mezyk make konnen. En ik sâg in Frysland ok niet ‘n prot foorbeelden in dut sjênre, niet ’n blaudruk. Dut fersy laai al even op de plank, de klip waar ok al lang klaar. Dos twivelde ik, en ik stelde ’t almaar út. Utaindlik hewwe wij ’t maar gewoan online set. Doe gong ’t hard. FunX pikte ’t op, goenent froegen mij om ‘t ‘management’ foor mij te doen... Doe gong ’t hard.”

Zelfvertrouwen - De twijfel kwam voort uit één vraag: “Wat wil ik nou krekt doen? Wat is nou echt myn mezyk? En is singe wel myn ding? Ik waar eerst feul meer fan de rep. Maar nou’t wij ôns eerste plaat make, hewwe wij ’n dúdlike keus maakt over ôns ‘sound’, ôns aigen styl. ’t Is meer Nederpop-achtig, met ’n R&B rândsy,” zegt Fasil, die ‘wij’ zegt omdat producer Jurjen van der Molen zijn ‘partner-in-crime’ is. “Wij trekke tegaar op.”

Eén van de dingen waar Jurjen hem ook toe aanspoorde, was het loslaten van ‘auto-tune’. “Der bin ik met ophouwen. Mezyk make is ’n leerproses. Ik sil niet sêge dat ik ’t nooit meer brúkke sil, maar sonder het de mezyk wat meer ’n rau rândsy. ’t Het ok met selsfertrouwen te krijen fansels. ’t Most groeie om met autotjoene te op te houwen en gewoan ‘naken’ te singen. Jurjen stimuleerde mij der ok in. ‘t Is ok wel grappig: mînsen út de hiphop fine dat ik niet rep, mînsen út de pop fine dat ik niet sing! Prima toch?”

Richting vinden - Van de vijf singles was ‘Oceaan’ afgelopen zomer de grootste hit. Het nummer werd ruim 40.000 keer beluisterd. Eind vorig jaar kreeg Fasil de kans om enkele dagen als ‘artist in residence’ in de Pollux Studio’s in Den Haag muziek te maken, onder de hoede van gitarist en producer Wieger Hoogendorp. Een geweldige ervaring: “’t Klikte goed. Soa goed, dat wij d’r in maart weer hine gaan. Dan make wij ôns debútplaat ôf. ’t Kwam niet eens, omdat d’r in soa’n studio profesjonele apperatuur is of soa, maar fooral omdat wij der echt knopen deurhakt hewwe, ôns richting fonnen.”

Kenmerk van Faske zijn nummers is duidelijk de korte lengte: alle vijf nummers die hij uitbracht klokken onder de drie minuten. “Negen fan de tien keer fyn ik sels dat ’n nummer niet ’n tweede koeplet norig het. Eerlik? Ik haak wel ’s ôf bij nummers die’t langer dan fier menútten dure. Ik hou fan kort, wat meskien nag wel meer ‘catchy’ weze kin: dan wille je ’t nummer nag ’s hore! Maar op de plaat die’t wij nou opnimme, en dat is kontrofersjoneel,” zegt hij lachend, “staat ’n nummer dat langer is dan drie menútten! ’t Maakt ok niet heel feul út. ’n Goed nummer is ’n goed nummer.”

‘’t Komt op ôns pâd’ - Faske laat zich even zo goed inspireren door Bon Iver en Nirvana, als door Frank Boeijen en Boudewijn de Groot. “Ik fyn ’t intressant, hoe’t Frank Boeijen befoorbeeld ’t Nederlâns klinke laat, d’r echt ‘n aigen rândsy an metgeeft.”

In maart wordt Faske’s debuut dus afgemaakt, in Den Haag. Het programma voor 2021 staat min of meer al vast. “De plaat komt in ‘t najaar út op finyl. Der hoort fansels ok ’n relise-sjo bij. Foor die tiid sille wij nag wel een of twee singles útbringe. Dernaast sitte wij in ’n trajekt fan festival Hit The North. En wij werke toe naar ’n ‘showcase’ op Eurosonic/Noorderslag. ’t Is best bizar: dat wat froeger feer fort leek, bútten beraik, is nou heel dichtbij. ’t Komt op ôns pâd.”

‘Prachtig proses’ - “Fleden jaar waar fansels ’t koronajaar, maar foor mij persoanlik waar ‘t seker gyn min jaar. Wij hadden soa’n ses, seuven boekings foor optredens, die’t niet deurgaan binne, dat waar spitig fansels. Maar ’t sorgde d’r ok foor dat wij in alle rust, in ôns aigen timpo, feerder werke konnen. 2021 wort fooral ’n jaar fan feerder ontwikkele,” zegt hij.

“Mezyk is myn passy. Ik sien ’t niet as werk. Ok at ik gyn mezyk útbringe sou, dan sat ik nag elk weekeand in de stúddio. Maar ik wil graag sien wat ik met Faske beraike kin. Ik hew leerd dat je súkses in aigen hând hewwe. At je hard genog werke dan komme de goeie mînsen en saken wel op je pâd. ’t Is ’n prachtig proses.”

Faske’s muziek is te vinden op Spotify, Youtube en Facebook: facebook.com/faskemuziek/