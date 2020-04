Kort coronanieuws

Motormuzen, speelgoedkraam en coronaproof deurkrukken

• Motormuzen - “Wer blive jim?” Deze vraag kreeg Betty Drost-Kamstra uit St.-Jacob vaak te horen de laatste tijd, zo schreef ze op facebook. De ‘frontvrouw’ van de Bildtse Motormuzen - een groep mensen die met scootmobiel over het Bildt en omstreken toert - vertelt dat ze alles in gereedheid gebracht hadden om het vijfjarig jubileum te vieren.

Bildtse motormuizen

Vorige week had de feestelijke vergadering gehouden moete worden. “Even bijprate onder 't genot fan 'n bakky met wat lekkers, mot de kontrebússy fan 'n tientsy per jaar omhoog en binne d’r anmeldings fan nije skootmebylisten, want dat sou prachtig weze fansels.” Een buffet, muziek en een film met de hoogtepunten van de afgelopen vijf jaar op een groot scherm... door de coronacrisis gaat het allemaal niet door.

Drost-Kamstra is er echter de persoon niet naar om bij de pakken neer te gaan zitten. “'t Is maar bijsaak, want fooral in ôns groepy geldt: soa sônd mooglik blive is ’t allerbelangrykste, der motte wij allegaar noed foor staan. Dus, Waadhoekers en mînsen fan bútten de grînzen: nag even geduld foordat jim weer naar ôns swaaie, roepe en toetere kinne. Maar at 't dan ok weer kin, doen wij 't dubbel op!”

• Speelgoedkraam - Ook voor Hiltje en Nico Ormeling uit St.-Jacob hakt de coronacrisis erin. Beide hebben nog een parttime baan, maar hun ‘extra’ komt al jaren door met hun kraam vol speelgoed op markten te staan. Nu jaarmarkten en braderieën massaal geschrapt zijn, is de kalender leeg. “’t Is gyn fetpot op ’t momint, al rêde wij ’t nag al. Maar ’t is fooral ’t hele sosjale gebeuren fan op de met staan, dat motte wij nou misse,” zegt Hiltje Ormeling.

Ze bedacht een actie: waarom zetten de kraamhouders de kraam thuis niet op? Via facebook sloten veel van hun collega’s zich aan, zodat er een route gemaakt kan worden door de regio. “Elke saterdeg is de kraam bij ôns thús, Broedertrouw 9, open. En dat geldt foor ’n prot andere kraamhouwers ok.” Elke zaterdag, maar ook op Koningsdag - al tot ‘Woningsdag’ gedoopt - bieden de ondernemers hun waar aan. “Wij hewwe heel feul reaksys had, wissele tips út en helpe nander deuze tiid deur. Dat geeft ok weer poasitive enerzjy!”

• Deurkrukken - Directeur Margriet Leeuw-Pijnakker van obs ’t Fonnemint in St.-Annaparochie ziet nog wel een aantal praktische bezwaren als de scholen opengaan tijdens de coronacrisis. De school treft echter al wel voorzieningen die het besmettingsgevaar moeten reduceren.

Zo zitten er nu op alle deuren deurkrukken die met de onderarm bediend moeten worden. De deurkrukken zijn geleverd door Oreel Groep te Hallum. Dit bedrijf dingt mee naar de titel Friese Onderneming van het jaar 2020 en bracht de deurkrukken voor het voetlicht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 11 april jl. Een snelle actie van ’t Fonnemint leverde de school gratis deurkrukken op voor 30 deuren.

Nico Ormeling thuis in zijn speelgoedkraam. (foto: Jan Bonefaas)

Conciërge Richard Visser bedient de speciale deurkruk.