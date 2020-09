Muziek en poëzie bij SatelLiet op Ouwe-Syl

In de aanloop naar Frysk Sjongfestival Liet werd afgelopen vrijdag de Muziektour SatelLiet op Ouwe-Syl georganiseerd. Kleine groepjes bezochten een drietal optredens op verschillende locaties in het dorp.

Christa Nicklewicz

In de theeschenkerij van de Aerden Plaats trad het duo Sequens op. Zij waren de terechte winnaar van vorig jaar. Verderop, in het grote gezellige huis van Neeltje van den Brand, was het genieten van een speciaal voor de avond geschreven performance van Dichterscollectief Rixt bestaande uit Geart Tigchelaar, Christa Nicklewicz en Lukas Graf.

In de Julianakerk speelde Iris Kroes. Met haar prachtige stem en de betoverende klanken van de harp liet Iris horen waarom zij zo'n uniek artiest van wereldformaat is. Aerden Plaats hoopt van harte dat ze nog eens terugkomt naar Oudebildtzijl voor een uitverkocht concert in een dan tot de nok toe gevulde zaal.

Sequens

Iris Kroes