Na watertransplantatie geniet Ouwe-Syl van fraai schaatsijs

Na de sneeuwstorm van 7 en 8 februari, werd duidelijk dat veel ijsbanen er belabberd bij lagen. Slechts op enkele plekken was het ijs van redelijk niveau. Veel kwalsterijs noodzaakte besturen van ijsclubs tot nadenken van wat nu? Op Ouwe-Syl werd er gepompt, gepompt en nog eens gepompt. Met het adequate optreden oogstte de ijsclub complimenten en een boost aan nieuwe leden.

Soms moet je het nuttige met het aangename verenigen, dus schaats je achter de kinderwagen met je broertje daarin.

Door Bertus Dijkstra - Nadat de sneeuwstorm over het Bildt is gaan liggen, staat het ijsbaanbestuur van de Bildtse ijsclub Ouwe-Syl op. De sneeuw brengt veel sneeuwpret, echter de Sylster ijsmeesters zijn er daags na de witte storm alles behalve blij mee. Kwalsterijs of sneeuwijs, een groot deel van de ijsbaan is niet om aan te zien. Hier kan zo niet geschaatst worden, dus moet er actie worden ondernomen.

Pompen, pompen en nog eens… - Vanuit de Ouwe Rij wordt water op het ijs gepompt. Na enkele uren pompen blijkt dat veel water niet op het ijs, maar eronder terechtkomt. Plan B wordt uit de kast gehaald, er worden kleine wakken in het ijs gemaakt en met dompelpompen wordt water op verschillende plekken naar boven gepompt. En toch, het blijft pappen en nathouden. Pas nadat m.b.v. een 150 meter lange slang de baan van voor tot achter met veel fysieke kracht wordt beregend, wordt het effect van veel inzet - onder druk van de avondklok - langzaam zichtbaar.

Verse nachtelijke sneeuwval maakt, dat er woensdag nog niet geschaatst kan worden. Een tegenvaller voor met name de mannen die zich in de frontlinie als watertransplanteurs hebben ingezet. Met sneeuwschuivers en frisse energie wordt de baan sneeuwvrij gemaakt, in de hoop dat na nog een nachtvorst de ijsvloer sterk genoeg is. En gelukkig, het sein van ‘ijsbaan gaat open’ wordt donderdagmorgen gegeven.

Nijedykster Elfstedentochtrijder heeft primeur - Donderdagmiddag gaat de baan dan ‘aindlik open’. Ruim voor 14.00 uur meldt Nijedykster Teun Busser zich bij de ijsbaan. Velen zullen niet weten dat Busser de 11-stedentocht van 1985 heeft gereden, alleen winnaars blijven in herinnering. En toch… Als één van de 276 wedstrijdrijders passeert de toen in Utrecht wonende schaatsfreak, 126 seconden achter het kwartet Evert van Benthem, Henry Ruitenberg, Jos Niesten en Jan Kooiman, als vijfde de finishlijn op de Bonke. De trots van die prestatie brengt 36 jaar later, nog steeds een glimlach vanachter de brede snor.

Sinds een jaar of tien mag de geboren Appelschaaster zich na omzwervingen door Nederland Bilkert noemen: “Wanneer je in Fryslân woont weet je het, schaatsen hoort erbij,” zo weet de schaatsfanaat. Op een dun laagje ijs met smalle ijzers manoeuvreren is voor de ijskilometervreter van 1985 gesneden koek, echter waagt de man die deze winter als eerste de ijsbaan op glijdt, zich in het algemeen niet aan Fries spreken: “Ik kin wol Frysk, mar it liket eins nearne nei.” De doorgewinterde reedrider geniet naarmate de baan wordt schoongeveegd en de ronden teller stijgt, zichtbaar van zijn minimarathon.

Genieten zolang het kan - Al snel na de baanopening melden zich tientallen dorpsgenoten die de ijzers met veel plezier na vele schaatsloze jaren weer onder kunnen binden. Het zo herkenbare snerpende geluid van in het ijs snijdende schaatsen wordt gedurende de dag steeds luider, dit onder de goedkeurende blik van de ijsmakers. Het is een winters tafereeltje wat zich de dagen daarna herhaalt. Overdag of in het schijnwerperlicht van de avond. Het ideale zonovergoten winterweer maakt, dat voor veel Sylsters en liefhebbers uit omliggende dorpen de grote coronabestendige ijsbaan een prachtig decor vormt om het schaatsgevoel weer te proeven. Maar waar kinderen ook de kans grijpen om onderlinge sneeuwbalgevechten te voeren. Even de gedachten verzetten is het motto.

Geen windeieren - Doordat winters een steeds zeldzamer iets worden, hebben ijsverenigingen logischerwijs te maken met een teruglopend ledental. Het enige wat terugloop kan omkeren in ledenaanwas, is winter met natuurijs! De Bildtse ijsclub Ouwe-Syl ziet naast recette inkomsten van gastschaatsers ook weer een stijging in het tanende ledental zien. Het stemt bestuurslid Freerk van der Schaar blij dat hij ongeveer 30 nieuwe leden op de baan kan verwelkomen.

De afgelopen winterdagen ontdooiden de Bilkerts tot heuse winterkoninkjes, sinds maandag heeft koning winter de dooiaanval op het Bildt ingezet. Waarmee een einde komt aan een korte maar ideale winter, met dank aan de ijsmakers van Ouwe-Syl.

Hij eindige als 5de tijdens de 11-stedentocht van 1985, nu staat Teun Busser als eerste op de ijsbaan van Ouwe-Syl. (foto’s: Bertus Dijkstra)