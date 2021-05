Nag even geduld foor de foorstelling Gedinke en foorútsien

De mînsen die ’t in ’t weekeand fan 10/11 april in de buurt waren fan Nij Altoenae sille wel even freemd sien hewwe na wat d’r foor merkwarigs allegaar op de Ouwe-Dyk gebeurde. De saterdegs waren d’r huzen fersierd met flachys en ok de Nederlânse, Frise en Bildtse flâg wapperden.

’n Jonge en ’n maisy staarden maar na de lucht en skreauwden wakker tunnander. Op sundeg sjouden d’r mînsen met ’n groate slagboom en ’n soldaat met ’n geweer beende, al razend in ’t Dúts, achter ’n paar jongeloi an. ’n Merkwarig skouspul dat alles te maken het met ’t projekt Gedinke en foorútsien.

Op de Ouwe-Dyk is men al meer as ’n jaar an ‘e gang met de foorberaidings foor de muzikale theaterbeleving Gedinke en foorútsien. Op inisjatyf fan brassband Blaast de Bazuin fan Ouwe- en Nije-Dyk waar d’r, onder laiding fan regisseur Gooitsen Eenling, al ’n prot werk ferset foor dut bisondere projekt in ’t kader fan 75 jaar befrijding. Ferleden jaar april/maai had de foorstelling al opfoerd worre sillen maar spitig genog belândde ôns lând in ’n krisis fan groate omfang.

En ok dut jaar, 2021, kin ’t projekt nag niet deurgaan. Maar wij blive posityf en hope, soa ‘t ’t nou staat, Gedinke en foorútsien út te foeren eand april 2022. Maar dat duurt nag ’n heel hut. En op ’t heden mâg d’r, deur de mînsen die’t metwerke, niet rippeteerd worre. Teneel, sang en mezyk, alles lait al maanden stil. En de mînsen die’t al ’n kaart kocht hewwe motte ok nag ’n jaar wachte foordat se de foorstelling besien en metmake kinne.

De kemmissy wil fansels de moed d’r al in houwe en derom worre d’r dut jaar ’n tal korte filmpys opnommen. In ’t weekeand fan 10 en 11 april is d’r ’n eerste impressy maakt. ’t Is ’n mooie kollazy worren fan klaine sênes die ’t werom blikke op de Tweede Wereldoorlog maar ok ferwize na nou: Gedinke en foorútsien.

De mînsen die’t metwerkten worden allegaar weer enthoesjast en dat waar nou krekt de bedoeling. Hooplik gebeurt ’t selde met de mînsen foor wie ‘t ’t filmpy maakt is: de speulers en de frijwilligers, maar ok de mînsen die ’t al ’n kaart kocht hewwe en al ôns spônsors. In de loop fan dut jaar sille d’r nag meer beelden komme fan dut besondere projekt.

Blaast de Bazuin