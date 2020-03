Nauta draagt voorzittershamer Uytland over aan De Jong

Na vijf jaar voorzitterschap van Uytland Recreatie Ondernemers droeg Maartje Nauta uit Hitzum vorige week het stokje over aan Froukje de Jong. In een gesprek met deze krant blikt Nauta terug op vijf jaar opkomen voor de belangen van de recreatieondernemers in Noordwest-Fryslân. Nieuwbakken voorzitter De Jong kijkt vooruit. - Door Gerard de Jong

Maartje Nauta

Maartje Nauta: “Fijf jaar lang hew ik siel en salighyd in dut werk laid. Ik hew ’t altyd met liefde daan. En de ondernimmers hewwe de smaak te pakken kregen. Fijf jaar leden stonnen wij an ’t begin. De stichting Bestemming Noordwest worde opricht. Uytland fâlt dêer tegaar met ândere rekreäsyklups ok ônder. D’r waar wel wat weerstand teugen. Goenent waren benaud om de rezy kwyt te raken, maar ik dink dat ik de ondernimmers goed metnimme kinnen hew.

’t Het ôns beter op de kaart set. Uytland het nou 70 leden. Dat is mooi, maar ’t motte d’r 100 worre, fyn ik. Maar d’r is al ’n heel soad gebeurd: d’r is ’n Theetúnroete, de Elfstedenfaarroete is ôf, d’r is ’n Slikwerk kûnstroete… D’r binne deur de ondernimmers allegaar kaarten en roetes maakt.

Ok digitaal binne wij beter sichtber. Wij hewwe iînset op ’t thema ‘Oude Zee’ en doen met met an ândere samenwerkings. Maar de leden fan Uytland wille hur aigenhyd ok behouwe. De toeristen hier komme foor de rust, ’t binne kultuursnuvers. ’n Sterrehut, der’t plannen foor binne bij de Swarte Haan, komt d’r niet at alle omweunenden d’r op teugen binne. Dan gaat ’t niet deur. Wij sille d’r allegaar an metwerke motte, om sien te laten hoe mooi at ’t hier is. ’n Prot beweuners hier wete niet wat ’t Uytland is! Se kinne de aigen geskidenis niet, dat fyn ik al spitig.

Ik bin d’r groats op dat in ‘myn’ fijf jaar ’t magazyn hyltyd mooier worren is. Dat is dos ôns fisitekaartsy. Ok bin ik d’r groats op dat wij as leden, as rekreäsyondernimmers, hyltyd meer metnander staan. Al fyn ik dat ’t klaine dinken d’r nag al út mot, dat kom ik nag te faak teugen. Je motte nander wat gunne. Ondernimmers onderling, maar beweuners de rekreäsysektor ok.

Ik hoop dat myn opfolgster nag meer leden an Uytland bine kin, al hewwe wij hier in deuze regio ’n prot ‘eigenheimers’. Om ’t geld, € 125 per jaar, hoeve je ’t niet te laten. Ok hoop ik dat de foorsienings foor toeristen nag beter worre. Je kinne hier nag niet je waterflessy bijfulle, je fyts oplade of even naar ’t hússy. En rúmmere openingstiden: de toerist mot wat te doen hewwe. At je niet open binne om twee bakkys koffy te ferkopen, sille je d’r ok nooit fier ferkope.

’t Is tiid foor nij bloed. Froukje doet ’t fast heel âns as ik, fanút ândere înfalshoeken en met ândere konneksys, en dat is alleen maar goed. Ik sil ’t och soa misse!”

Froukje de Jong: “Ik besien de rekreäsy- en toerismesektor meer fan de toerist út dink ik, fanút promoasy. Ik hew gyn erfaring as rekreäsysondernimmer, want dat bin ik niet. ’t Foorsitterskap fan Uytland likent mij ‘n prachtige útdaging, ok al bin ik beperkt in de tiid.

De groatste útdaging is om ’t ferhaal fan dut unike gebied te fertellen. Hoe doen je dat? Ik werk an ’n útwisselinsprojekt met Ierse boeren. At sien hoe goed de Ieren dêrin binne… Sij ferkope ’n pak lucht nag as wat prachtigs. Wij kinne hier nag feul groatser weze as at wy binne. Wij binne hier te beskaiden.

Wat ik al bespeur - niet alleen hier, maar overal - is ’n groeiend probleem dat mînsen spul metnander krije. Se wille wel toeristen, maar niet bij hur sels in de buurt. Dat kin niet. Deuze regio is ’n unyk gebied, en d’r is best ’n soad rúmte foor de toerist. Die komt niet foor drokte, maar wil krekt soa goed ôns rust erfare en op adem komme.

Wij kinne hier metnanders wat heel moois delsette. De ekonomy kin dat ok wel brúkke. Elke ‘bêd & brochje’, elke kemping, is ’n fte. Derom motte wij de toerist fasilitere. Met rustpunten onderweegs, an de Ouwe- en Nije-Dyk bijgelyks. Dat hoeft niet fergeefs, at ’t d’r maar is. Dat geldt ok foor wc-foorsienings. D’r komme groate eveneminten naar ’t Bildt en omstreken. ’t Hoeft niet ingewikkeld, at je ’t maar biede kinne.

Sels doen ik ’n prot met meertalighyd. At d’r nou een aspekt fan deuze regio is dat je benutte kinne, is ’t dat wel. Laat je aigen taal sien en hore! Hoe simpel kin ’t weze? Toeristen waardere dat alleen maar, krekt soa’t wij ‘t over de grînzen ok mooi fine at de lokale taal op de bordsys staat. Meertalighyd is echt ’n kâns, dat sou elkeneen nou dos wete motte.

Maartje nimt ôfskaid as foorsitter, maar ik hew hur al as adfiseur froegen. Ik mot soa nou en dan ok ‘sparre’ kinne, en ik hew hur ekspertize niet. Dat doet se gelukkig och soa graag.

Ik hoop dat elkeneen hier nag groatser wort op ôns rykdom, want hij hewwe hier goud in hannen.”

Froukje de Jong