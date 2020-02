NederlandSchoon afvalestafette van start in Waadhoeke

Woensdag 19 februari stond in het teken van de start van de afvalestafette in Waadhoeke. De afvalestafette wordt georganiseerd door NederlandSchoon, Omrin en de Friese gemeenten, een initiatief om Friesland 100% zwerfafvalvrij te krijgen.

De actiedag bestond uit verschillende onderdelen. Zo maakten medewerkers van de gemeente samen met wethouder Jan Dijkstra een wandeling rond het gemeentehuis om afval op te ruimen. Het promotieteam van NL Schoon was al vroeg op pad om ondernemers van Waadhoeke te enthousiasmeren om in actie te komen tegen zwerfafval.

In de middag trapte wethouder Jan Dijkstra de opschoonwandeling af. “We steane hjir net samar, want in sirkulêre ôffalferwurking is in belangryk spearpunt fan de gemeente. We binne dêrom ek oanslúten by de 'Staasjejild Alliânsje' en stypje dit inisjatyf fan NederlandSchoon mei entûsjasme.”

Na de aftrap is de wethouder samen met medewerkers van de gemeente rondom het gemeentehuis afval gaan opruimen. Tijdens de opschoonwandeling kwamen er enthousiaste buurtbewoners af op de groep. “Deze actie mag wel vaker,” aldus een buurvrouw van het gemeentehuis.

Met het aannemen van de ‘gouden grijper’ is Mirjam Kuipers van AH Franeker de eerste ondernemer die meedoet met de afvalestafette. De gouden grijper is symbolisch voor de afspraak met de ondernemers om rondom het bedrijf het terrein zwerfafvalvrij te houden. Na een paar dagen geeft Mirjam Kuipers de gouden grijper weer door aan een volgende ondernemer in Waadhoeke.