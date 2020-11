Netwerkcentrum de Opstap wil mensen en ondernemers verbinden

Komend voorjaar wordt in St.-Jacobiparochie Netwerkcentrum de Opstap geopend. Het NWC is een initiatief van Stjabuurtster Bertina Algra, en zal worden gehuisvest in de voormalige openbare basisschool de Opstap. Het wordt een dagvoorziening die inwoners, lokale ondernemers en onderwijs moet verbinden.

Algra kreeg het idee voor het netwerkcentrum tijdens haar SPHdeeltijdopleiding aan de NHLStenden. De bedoeling is om een netwerk te creëren voor kwetsbare mensen uit St.-Jacobiparochie en daarbuiten, maar ook met ondernemers en verenigingen.

Sociale inclusie - mensen het gevoel geven dat ze erbij horen en mee kunnen doen - is de insteek van het project. ”’t Wort heel mooi en ik hew d’r och soa’n sin an. Help fan frijwilligers is meer dan welkom, dus kom fooral del. Ik hoop dat de inweuners over ’n paar jaar weer groats op dut dorp binne,” zegt Algra.

Ze vertelt er uitgebreid over in een interview, in de Bildtse Post van woensdag 4 november (nr 45)

