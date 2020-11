Nieuwe feuilleton over liefde en natuur in Bildtse Post

Vorige week heeft u in de Bildtse Post de laatste pagina's kunnen lezen van 'Voor wie ik heb liefgehad’ van Marcel Vaarmeijer. Vanaf vandaag kunt u iedere week genieten van een nieuw feuilleton: ‘De vrouw van de vuurtorenwachter’ van Karen Viggers gaat over liefde, de schoonheid van woeste natuur, verlies en familiegeheimen.

In ‘De vrouw van de vuurtorenwachter’ is Mary aan het einde van haar leven. Wanneer ze op een ochtend een brief krijgt van iemand die ze nooit meer hoopte te zien, dreigt het geheim dat haar al tientallen jaren achtervolgt, uit te komen.

Ze weet dat ze terug moet naar Bruny, een eiland voor de kust van Tasmanië. Op het woeste, lege eiland heeft ze haar beste jaren doorgebracht met haar man, de vuurtorenwachter, en haar gezin, totdat een tragedie haar terugbracht naar de beschaving. Het is een meeslepend verhaal over een moeder en zoon die worstelen met geheimen, verlies en hun eigen leven.

Karen Viggers - In het werk van de Australische Karen Viggers is een grote rol weggelegd voor de schoonheid van de Australische natuur. Haar thema’s zijn de verbinding met het land, verdriet en verlies, troost door de natuur, dood, familie, huwelijk en vriendschap. Karen is wildlife dierenarts en heeft gewerkt en gereisd in veel van de afgelegen delen van Australië, inclusief Antarctica. Ze woont in Canberra met haar man en twee kinderen.

De eerste aflevering van ‘De vrouw van de vuurtorenwachter’ leest u op pagina 5 van de Bildtse Post van woensdag 11 november (nr. 46)