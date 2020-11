Vijver verdwijnt uit plantsoen

Nieuwe inrichting park St.-Anna

Het plantsoen van St.-Annaparochie wordt opnieuw ingericht. Sinds de aanleg in 2008 regent het klachten over het parkje en de vijver, waar jarenlang elk voorjaar kuikentjes verdronken. Het park ligt er nu zo slecht bij, dat Plaatselijk Belang de handschoen heeft opgepakt en samen met de gemeente naar een nieuwe inrichting kijkt.

Door Gerard de Jong - Plaatselijk Belang St.-Anne vroeg dorpsbewoners afgelopen najaar op facebook en in deze krant om ideeën over het parkje achter het voormalig gemeentehuis. Deze verzamelde reacties zijn besproken met gemeente Waadhoeke en een projectontwikkelaar.

Nog voor het eind van jaar zal Plaatselijk Belang (PB) een conceptplan presenteren, met een nieuwe inrichting. Bewoners krijgen nog alle gelegenheid daar op te reageren, verzekert Plaatselijk Belang.

Geen vijver meer - Eén ding is echter al wel duidelijk: waar St.-Jacob in hun nieuwe park juist wel een vijver krijgt, verdwijnt deze uit het plantsoen van St.-Anna. “’t Is dúdlik dat d’r gyn fiver meer komme mot,” zei PB-voorzitter Laas Douma onlangs bij Even Bildts. “Foorjaar 2021 is d’r ’n prachtig nij plantsoen.”

De huidige inrichting werd in 2008 ontworpen door landschapsarchitect Nico Kloppenborg. De gemeente legde destijds drie varianten voor aan de bewoners: retro, eco en modern. Het werd het laatste ontwerp, dat zo’n € 300.000 kostte. Het zou echter nooit geliefd worden bij de omwonenden.

Engelse tuin - In een opiniestuk in deze krant pleit Stannebuurtster Jan Keizer voor een Engelse landschapsinrichting, gebaseerd op hoe het er vroeger uitzag. Keizer doet al enkele jaren onderzoek naar de geschiedenis van de locatie gemeentehuis, waar vroeger Slot Oostenburg en het Koetshuis stond. Keizer: “Een nieuw ontwerp is dé kans om het verleden een stem te geven, en dat ligt ook nog op één lijn met de wens van veruit de meeste inwoners.”

