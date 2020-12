Nieuwe ’lockdown’

Maandagavond kondigde minister-president Mark Rutte een nieuwe ’lockdown’ aan. Tot en met 19 januari zijn alle niet-essentiële winkels dicht en blijven ook de scholen gesloten.

Kerstactie Ouwe Syl (foto: Bertus Dijkstra)

Zorgcentrum het Bildt was al in lockdown: daar kwamen vorige week drie coronabesmettingen bij bewoners aan het licht. Het Bildt zucht ook onder de nieuwe lockdown, maar aan steunbetuigingen geen gebrek.



Op de foto neemt een blij verrastte Jenny Oosterveld op Ouwe-Syl een kerstpakket aan van Rina Bosschers en Theo Vendrig, namens SWO en Nationaal Fonds Ouderen.

