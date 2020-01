Nieuwjaarsduik De Brêge brengt € 3341 op voor gezin De Groot

Op vrijdag 10 januari waagden leerlingen en docenten van De Brêge, school voor Praktijkonderwijs van OSG Piter Jelles, zich in het koude water bij de Grote Wielen in Leeuwarden. Zij deden dit om geld in te zamelen voor een goed doel waar de docenten en leerlingen zich nauw bij betrokken voelen, namelijk voor de wederopbouw van het gezinshuis in St.-Jacobiparochie dat in april 2019 afbrandde.

Veertien pleegkinderen en moeder Anneke de Groot werden hierdoor dakloos. Regelmatig zitten er kinderen vanuit dit pleeggezin op de Brêge en er is een warme band tussen de pleegmoeder en de school. De leerlingen en docenten hebben maar liefst 3341,31 euro ingezameld.

Dit zamelden zij in door middel van sponsoren. Helga Moll (directeur De Brêge) reikte de cheque met het ingezamelde bedrag uit.

Henny Soldaat (docent op De Brêge en één van de initiatiefnemers van de benefietduik): “We hebben in 2019 erg meegeleefd met het gezin van het gezinshuis. Anneke de Groot biedt als (pleeg)moeder een warme plek en een veilig thuis voor kinderen die dat nodig hebben. Eén van onze oud-leerlingen is één van de pleegkinderen van Anneke.

Onze leerlingen wilden graag iets doen voor het gezin. Door middel van de benefiet Nieuwjaarsduik wilden we zoveel mogelijk geld inzamelen voor de aanschaf van kleding, speelgoed, make-up en andere persoonlijke spullen voor de kinderen.”

Wie ook wil doneren, kan dat doen via

www.doneeractie.nl/boerderij-sint-jacobiparochie/-35460





Anneke de Groot