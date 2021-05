Nije boeken ‘Bruno’ en ‘Gehaim fan ’t Ameland’

De Bildtse Boekerij-BildtTaal het ’t fijfde boeky in de sery Bruno útgeven. Dat wort donderdeg presinteerd op de Twiner in St.-Jabik. Ok Sytse Buwalda’s nijste boek ‘Gehaim fan ’t Ameland en ândere ferhalen’ siet dan foor ’t eerst ’t licht.