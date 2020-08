Och soa bedankt!

De Bildtse Post is vorige week overstelpt met mooie reacties en tientallen nieuwe abonnees, nadat de verandering van het verspreidingsgebied werd aangekondigd.

Deze krant maakte onlangs bekend dat het de gratis editie van de krant niet langer zal verspreiden in de dorpen buiten de grenzen van de voormalige gemeente het Bildt (tot 1984). De ingreep moet worden gedaan om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Als lezers heeft u massaal gereageerd. Met berichten vol begrip en bedoeld als hart onder de riem. Berichten die we enorm hebben gewaardeerd. Niet minder geldt dat voor de enkele tientallen nieuwe abonnees - zowel uit het gebied waar de gratis editie komt te vervallen als op het Bildt - die we mochten noteren. Fantastisch. Dat sterkt ons in ons besluit, zodat we nog meer in kunnen zetten op de krant die bovenal van en voor onze abonnees en de Bilkerts is. Och soa bedankt!