Onderhoud aan de vleugel in De Groate Kerk

In de huidige coronatijd liggen openbare bijeenkomsten en activiteiten op allerlei gebied stil, zoals sportwedstrijden en ook het culturele programma van De Groate Kerk in St.-Jacob is een halt toegeroepen. De keerzijde is, dat onderhoudsmensen alle gelegenheid krijgen om groot onderhoud te plegen, zoals op bovenstaande foto aan de vleugel die in de Groate Kerk staat. Als hij weer bespeeld mag worden zal hij ongetwijfeld weer loepzuiver klinken.