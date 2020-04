Ondersoek gemeente: Wanneer brúkke jou de mimmetaal?

Gemeente Waddenhoek laat ôndersoek doen naar ’t gebrúk fan de mimmetaal ônder hur beweuners. De gemeente het ’n tal studinten froegen ’n fragelist te maken, die’t online in te fullen is.

“Waddenhoek in ’n unyk gebied, der’t inweuners Nederlâns, Frys, Bildts en Franekers prate,” soa laat de gemeente wete. “Maar hoe fanselssprekend is ’t dat je altyd je aigen taal brúkke? In opdracht fan de gemeente doet ’n tal studinten fan NHL/Stenden fan 15 april ôf ôndersoek naar ’t brúkken fan de mimmetaal. Wanneer brúkke wij ôns mimmetaal en wanneer niet?”

De gemeente “is groats op de meertalige sitewasy en stimuleert hur inweuners graag om de aigen taal te brúkken”. Wethouwer Jan Dijkstra: “We kinne ús it bêste uterje yn ús eigen taal. En ast dy goed uterje kinst, is dat goed foar it selffertrouwen. Dêr wurdst sterker fan.”

De gemeente het ’n fragelist opstelle laten, die’t online in te fullen is fia de website fan de gemeente. ’t Infullen derfan kost fijf tot tien menútten. Met ’t ôndersoek wil de gemeente însicht krije in werom at mînsen niet altyd hur mimmetaal brúkken blive.“Werom doen mînsen dut al of niet? Met de risseltaten hoopt de gemeente drumpels weg te nimmen, soadat elkeneen in Waddenhoek soafeul mooglik de aigen taal brúkt.”

’t Ondersoek loopt tot 10 maai. Foor de seumerfekânsy worre de risseltaten bekind maakt.

Ful hier de fragelist in.