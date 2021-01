Online bijeenkomst over radar Wier

Het Ministerie van Defensie houdt vanavond een online bijeenkomst over de nieuwe radar in Wier. Aanmelden kon tot gisterochtend, maar de online vergadering is na afloop terug te kijken via defensie.nl.

(foto: Jan Kerkstra)

De online bijeenkomst via Teams gaat over de nieuwe Smart L radar in Wier, die de oude radarbol moet vervangen. Na een algemene presentatie over de radar is er ruimte voor vragen door inwoners van Waadhoeke.

Diverse inwoners hebben zich aangemeld om vragen te stellen. Zij maken zich o.a. zorgen over de straling van de nieuwe radar, en de mogelijk gevolgen daarvan voor de volksgezondheid voor omwonenden.

Kijk daarvoor na afloop op www.defensie.nl/radarstations.