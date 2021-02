Online instruksy en rijtsysboeken

Der waar ’t weer soafeer. De skoalen dicht. Wat waar ’t sneu foor de kines en ’t perseneel dat de festiviteiten foor de korsttydsdagen niet deurgongen. Gyn Winterkermis met ‘n iisbaan in ‘e skoal, gyn groate winterglijbaan op ’t plain, gyn Kerstfiering. Ni; lege klassen en gyn kines. De fekânsy begon twee dagen te gau. En na de Kerstfekânsy mochten se na skoal, niet om weer in ‘e skoalbanken te sitten, ni se mosten hur skoalwerk ophale. Boeken, laptops, skriften en ’n weektaak.

Ingmar (links) en Yesper drok an ’t thúsleren.

Deur Hendrika Vrij - ’t Thúsonderwiis gong weer fan start. Fol goeie moed begonnen wij weer met ’t begelaiden. De oudste gong d’r met an ‘e gang as at die niet âns wonnen waar.

Foor de jongste waar ’t dochs even omskakele, hij waar fansels gyn kleuter meer. Ni, hij sat nou in groep 3. Dut waar hij fansels niet wonnen, de rekentaken en syn taallessen thús doen, ’t rijtsysboek foor mim opleze en fruitete an ‘e keukentafel. Wij fideobelden met juf, gnezen om hur filmpy wer at se in ‘n raket sat en deur de rúmte floog op soek naar de Letterplaneet en keken na de útlegfilmpys die stuurd worden in syn weektaak.

Fansels worden de foto’s fan ’t (t)húswerken en knutselwerk weer over en weer met juf deeld en konnen wij fia ’t ouderportaal sien hoe ’t thús met de klasgenoatsys gong. Maar wat wou hij graag na skoal, deuze juf thús waar fansels wat stringer as op skoal en had meskien wat minder geduld.

De oudste fon ’t wel best, hij werkte mooi syn lissy fan ‘e dâg ôf en keek niet op fan ’n kreative opdracht meer as minder. Nou waren dut ok wel opdrachten die’t hij leuk fon om te doen, en dat skeelt fansels al de helft. De leste twee weken kreeg hij online instruksy, op gesette tiden inlogge bij ’n fergadering in Teams, der sâg hij eerst al wat teugenop. Fansels omdat hij niet wist wat hij d’r krekt fan ferwachte most. ’t Gong dochs goed soa…. Gelukkig het ‘m him goed foldeen en al syn klasgenoatsys even sien fia ’n skerm had ok wel weer wat.

Maar wat waren wij allegaar dochs wel oplucht doe’t wij hoorden dat op maandeg 8 febrewary de basisskoalen weer open mochten. Wel met de norige maatregels die’t d’r niet om lige en meskien wel niet eens haalber binne om as skoal te regelen, maar se mochten weer naar juf, weer naar hur klasgenoatsys. Op maandeg blyft skoal fanwege de glâdens op ‘e diken nag ’n dâg langer dicht. Maar dînsdeg waar ’t soafeer. Folle rûgsakken met al ’t skoalspul gaan weer met naar wer’t ’t hoort… Op skoal.