Opnieuw corona in Beuckelaer; zorgcentrum in lockdown

Verzorgingscentrum Beuckelaer in St.-Annaparochie is opnieuw getroffen door corona. Drie bewoners testten woensdag positief op het virus. Het verzorgingstehuis en restaurant gaan tien dagen op slot. Het personeel wordt zo snel mogelijk getest.

Een uiting van dank tijdens de eerste corona-uitbraak in Beuckelaer, april dit jaar.

Door Gerard de Jong

Gistermiddag werd bij drie bewoners van het centrum het covid-virus vastgesteld, nadat ze symptomen vertoonden. Beuckelaer gaat nu zeker tien dagen ‘op slot’: dat betekent geen bezoek meer, tenzij er sprake is van ernstige of terminaal zieke bewoners. Het restaurant is per direct gesloten; klanten van buiten het centrum krijgen hun eten thuisbezorgd.

In april werd Beuckelaer ook getroffen door het virus. Toen woonden de besmette bewoners allemaal in afdeling Fioel. De drie positieve bewoners nu wonen verspreid door het hele gebouw. Daarom gaat men in de strengste ‘lockdown’, vertelt directeur Ageeth Visser: “Der wiene al in soad maatregels fan krêft: net mear as ien besiker, mûlkapkes ferplichte en desynfektearje. Mar mei it each op hooplik wat iepener feestdagen is it fan grut belang no echt troch te pakken mei de maatregels, yn de hoop dat it hjir by bliuwt.”

Verzorgingscentrum het Bildt staat in nauw contact met de GGD. “It kontakt- en boarneûndersyk rint noch, sadat wy sjen kinne hoe’t de besmettingslinen rinne. It jout mar wer ris oan hoe besmetlik dit firus is. De kommende fiif dagen wurde it spannendst; dan sille wy sjen oft it hjir by bliuwt,” aldus Visser.

“It wie best wol efkes slikke, ek foar it personiel. Mar it is net sa dat der wurknimmers binne dy’t hjoed sizze: ‘wy komme net’. Eltsenien wit hiel goed wat se dwaan moatte. Wy sille dit mei-inoar sa goed mooglik oppakke.”