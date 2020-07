Outdoor diploma uitreiking Campus Middelsee

De diploma uitreikingen zijn achter de rug. Onder fantastische weersomstandigheden werd in twee avonden het tijdperk “Ulbe” voor onze examenkandidaten en hun ouders afgesloten. Vorige week dinsdagavond 23 juni en woensdagavond 24 juni werden op Campus Middelsee aan alle vierdeklassers – immers voor de 3e keer 100% geslaagden – het diploma uitgereikt.

Gezien de omstandigheden gebeurde dat buiten en keurig volgens de regels. Dat betekende dat elke leerling slechts 2 familieleden – veelal de beide ouders - mochten meebrengen. Er moest genoeg afstand tussen de tafeltjes zijn en de geslaagde leerling moest zijn diploma ondertekenen aan de tafel waar hij of zij zat.

In vijf bijeenkomsten werd met trots teruggekeken op deze waardige afsluitingen. Gezien de omstandigheden was dit het maximale dat men kon doen, maar beslist niet minder dan voorgaande jaren.

Reacties als – ik heb mijn collega kunnen zien – ik heb ook andere klassen kunnen meemaken - heerlijk zo buiten – wat een mooie ambiance, wat leuk, wat mooi en wat een presentatie talent heeft..… waren veelvuldig te horen.

De leerlingen en de ouders kijken in ieder geval terug op een afsluiting die hun positief bij zal blijven, waarbij iedere leerling voldoende persoonlijke aandacht heeft gehad Niets dan lof over de organisatie en de manier waarop dit evenement binnen de regels is georganiseerd.

Ondanks de positieve berichten vanuit Den Haag, dat veel restricties worden verruimd waar het voortgezet onderwijs erg blij van wordt en naar uitkijkt, is deze vorm van diplomering een overweging waard voor de komende jaren.

Zo zie je maar weer, elk nadeel heeft zo zijn voordeel !