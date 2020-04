Ouwe-Syl in ban van knutselen en beren

Niemand ontkomt eraan, we worden allemaal op één of andere manier geconfronteerd met de corona perikelen. Het is een moeilijke tijd waar we ons samen als eenheid doorheen moeten worstelen. En dan zie je dat er allerlei vindingrijke dingen ontstaan, welke deze nare periode even doen vergeten. Op Ouwe-Syl wordt gretig gebruik gemaakt van de knutselkast, en zijn de kinderen een zoektocht naar beren gestart.

Anja Dekkers toont enkele knutsel voorwerpen. Inzet een creatie voor Pake en Beppe. (foto: Bertus Dijkstra)

Door Bertus Dijkstra - Wat doe je wanneer je niet lekker met elkaar ravotten mag? Wat doe je wanneer de schooldeuren gesloten zijn? Het zijn voor schoolgaande kinderen vragen waar ze sinds de komst van het coronavirus mee worstelen.

Enkele weken geleden zag Ouwesylster Anja Dekkers op facebook dat iemand gratis bolletjes klei aan kinderen aanbood, waarmee ze tijdens de coronacrisis lekker thuis konden kleien. Het idee klonk de pottenbakster als muziek in de oren, echter had ze te weinig klei om alle kinderen van Ouwe-Syl thuis te laten kleien. Daarom besloot ze het over een andere boeg te gooien, de knutselboeg.

Speech Koning inspireert tot actie - Nadat de noodgedwongen werkloze kinderopvangster een week opgesloten zat in mijn haar atelier, “ik was heerlijk met keramiek bezig,” kwam de speech van de koning. “Toen dacht ik: Wat kan ik voor een ander doen? Hoe kan ik een ander helpen? Hoe kan ik mijn steentje bijdragen aan deze nare situatie?” Anja liet haar creatieve brein werken en van daaruit is een knutselkast uit ontstaan. De bolletjes klei schoten weer door haar gedachten, terwijl ze wist dat ze nog heel veel knutselspulletjes had.

Als oppasmoeder weet Dekkers als geen ander dat jonge kinderen genieten van zelf knutselen, dus ging ze aan de slag. “Vanaf dat moment ben ik alleen nog maar aan het knutselen en pakketjes aan het maken." De zakjes met knutselspulletjes vinden gretig aftrek, zo weet Anja. De vraag is zo groot, dat Anja de grote smalle kast voor haar atelier in het weekend moet afsluiten. “Omdat ik anders niet in de behoefte kan voorzien.”

Eigen draai - De kinderen lopen af en aan om thuis met de steeds wisselende zakjes met knutselspulletjes aan de slag te gaan. In elk zakje zitten naast de knutselbenodigdheden ook een korte gevisualiseerde beschrijving van hoe de kinderen iets kunnen creëren. “Ik hoop dat ze er een eigen draai aan geven, net even anders dan de beschrijving laat zien. Dat vind ik pas echt gaaf.”

Zo kunnen kinderen een roosje, een masker van een eierdoosje, een paasknutsel of een boodschap in een flesje maken. Maar ook worden hartverwarmende hartjes van een kluwen wol gebreid. Soms houden de kinderen hun trotse knutselcreatie zelf, maar ook pakes en beppes krijgen weer een lach op hun gezicht wanneer een kleinkind een creatie aan hun toevertrouwd.

Hoe lang de crisis ook mag duren, Anja is van zins om hiermee door te gaan totdat Nederland weer in normale doen is. “Ik heb nog zat knutselspullen en inspirerende ideeën waar ik mee vooruit kan.” Een prachtig initiatief waarmee Dekkers duidelijk in de behoefte voorziet.





Ouwe-Syl gaat op berenjacht

Net als in grote delen van Nederland, is afgelopen weekend ook op Ouwe-Syl de berenjacht van start gegaan. Achter tientallen ramen staan één of meerde beertjes liefkozend de straat in te gluren. De bedoeling hiervan is, dat kleine kinderen m.b.v. een beren-afstreep-kaart moeten proberen zoveel mogelijk beren te ontdekken.

De vensterbanken op Ouwe-Syl zijn beerachtig mooi opgesierd. Er is er zelfs een Winnie de Poeh die als een soort glas-in-lood versie op een slaapkamerraam is geschilderd. Carina van der Meer heeft haar artistieke creativiteit hierbij ten volle in het licht gezet.

“Het is een 2 in 1 prent”, zo laat Carina weten. Naast dat Winnie als eyecatcher voor de Sylster berenjacht dient, zijn de hartjes bedoeld als steun en dankbaarheid aan een ieder die zich op tomeloze wijze inzet om het coronavirus te bestrijden.

En dat maakt deze Winnie extra mooi! De Sylster kinderen kunnen - op gepaste afstand van elkaar - komende week vol aan de bak met de beren-tel-jacht.

Winnie de Poeh tuurt vanaf de tweede etage opzichtig het dorp in. (foto: Bertus Dijkstra)