Ouwe-Syl viert ‘Sint Maarten 1.5’ vanachter het raam

Sint Maarten is dit jaar aan veel plaatsen voorbijgegaan, door corona. Op Ouwe-Syl is het kinderfeest wel doorgegaan, zij het in aangepaste vorm. Het werd het een traktatie van (lampionnen)lichtjes, snoepgoed, fruit en goedkeurende blikken vanachter het raam.

Terwijl de kinderen bij het voormalig Hervormd Kerkje hun Sint Maarten lied zingen, geniet bewoonster Ann-Britt Valstar vanuit het bovenraam volop mee. (foto: Bertus Dijkstra)

Door Bertus Dijkstra - In een tijd waarin we allemaal een beetje in beperking leven, is het juist belangrijk dat kinderen daar niet teveel van meekrijgen. Kinderen moeten spelen en plezier kunnen maken. De Sint Maarten commissie op Ouwe-Syl voelde juist nu de drang om, linksom of rechtsom, het elfde van de elfde feest gestalte te geven. Kinderen en dorpsgenoten werden vooraf op de hoogte gebracht van de coronabeperkingen, waardoor onder heerlijke omstandigheden Sint Maarten 1.5 dit jaar toch kon worden gevierd.

Negen kleine groepjes gaan woensdagavond net voor zes uur - getooid met fleurige eigengemaakte lampionnen - vanaf het schoolplein alle richtingen het dorp en Nije-Syl in.

Het is alsof veel Sylster bewoners voelen dat ze dit jaar wat extra aandacht aan het kinderfeest moeten geven. Sommige opritten zijn aan weerszijden met rijen waxinelichtjes uitnodigend verlicht, en ook hangen her en der lichtgevende lampions aan muren en in bomen. Daar waar de tasjes met lekkernij aan de voordeuren in het vizier komen, stoppen de kinderen.

Na het zingen van ‘Sint Maarten, Sint Maarten…’ wordt vervolgens nieuwsgierig een blik en natuurlijk een greep in de lekkernijtas gedaan. In sommige gevallen worden de kinderen door bewoners verrast, wanneer hen het snoepgoed in een soort visschepnet aan een lange hengel wordt aangereikt. Het formaat van de rugtasjes is aangepast op de gulheid van de bevolking, zo blijkt. De kinderen genieten volop van de gulheid, de goedkeurende blikken, de zwaaiende hand en het applaus, ook al komt deze vaak vanachter het raam.

Dat er deze editie slechts snoepgoed kan worden gescoord en er geen collecte voor een goed doel wordt gehouden, maakt de kinderen voor één keertje niet uit.

