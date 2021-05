Snackmobyl en tatoeëerder gedwongen te stoppen

Ouwesylster ondernemers slachtoffer coronamaatregelen

Dat met de versoepeling in het verschiet ondernemers door spelbreker COVID-19 de deuren moeten sluiten, is een hard gelag. De aanhoudende 1,5 meter maatregel nopen Ouwesylsters Annie en Douwe hun Snackmobyl te sluiten. Simone van der Velden, startend tatoeëerder, ontbeert het ook aan inkomsten door de crisis, terwijl rekeningen en aanslagen zich opstapelen. Het voormalig kerkgebouw wordt verkocht.

De Snackmobyl fan ‘e Syl met inzet de al deels gestripte wagen. (eigen foto)

Door Bertus Dijkstra - Op Black Friday 2018 openen Annie Delfstra en Douwe Draaisma aan de Oudebildtdijk de deuren van hun ‘Snackmobyl fan ‘e Syl’. Dorpsgenoten, passanten en inwoners uit de buurt weten de snackhut te vinden. Het goedlopende familiebedrijfje wordt afgelopen jaar zelfs uitgebreid met solexverhuur. Eerst een nostalgisch groeps-solexritje door de regio maken en vervolgens in de snackhut gezamenlijk de dag afsluiten met een overheerlijke barbecue of met plateservice. Het ene moet het andere versterken.

Het leek zo mooi, de toekomst lachte het jonge stel toe. Totdat de coronamaatregelen begin vorig jaar roet in het eten gooit. De 17 solexen inclusief bijpassende kledij zijn amper gebruikt, de deuren van de snackmobyl zijn sindsdien vaker dicht dan open. Geen (dorps)feesten, geen kaatswedstrijden, de omzet loopt terug tot hooguit 15%, zo wordt duidelijk. Annie en Douwe zien hun inkomsten verdampen. En ze vallen buiten de boot voor overheids- of gemeentelijke steun.

Toch gloort er met de versoepelingen aan de horizon perspectief, zou je denken. Niet dus! Vanwege de beperkte ruimte kunnen Annie en Douwe zich onmogelijk aan de 1,5 meter maatregel houden. Die, zo verwacht het koppel, nog lange tijd zal blijven. “Het laat ons om die reden geen andere keuze dan de zaak definitief te sluiten”, zo wordt desgevraagd duidelijk.

Een moeilijke beslissingen die gepaard gaat met de nodige emotie. Niet in de eerste plaats omdat er veel energie en geld in de zaak is geïnvesteerd, maar vooral ook omdat het stel hun hele ziel en zaligheid in deze uitdaging stopten. En dan moet je de snackwagen, zo kort na het opbouwen alweer strippen en verkopen. Op 18 mei komt er een sneu en te vroeg einde aan de Sylster Snackmobyl. Annie hoopt, met een woord van dank naar de vaste klanten, in een nieuwe nog onbekende uitdaging meer succes te kunnen oogsten.

Tattoo Studio Si Mone

Eind 2017 volgt de Amsterdamse Simone van der Velden haar hart en strijkt - om uit de turbulentie van het harde zakenleven te komen - neer op Ouwe-Syl. De gereformeerde kerk ondergaat een metamorfose en wordt haar nieuwe stekkie. Simone voelt zich sinds dat moment als een vis in het water op Ouwe-Syl. Helemaal wanneer ze eind 2020 haar hart wederom volgt in een nieuwe uitdaging: Tatoeëren in haar eigen inpandige tattoo studio, is de droom waarin ze haar geld meewil verdienen.

Het loopt helaas anders. Met de eerste proeftattoos in het vooruitzicht, zet politiek Den Haag een vetgedrukte inktzwarte streep door de ambitieuze plannen. Contactberoepen - waaronder tatoeëren - worden on hold gezet. Een forse tegenvaller, temeer omdat Simone op dat moment al anderhalf jaar zonder inkomen zit. Dit terwijl de rekeningen en de soms forse naheffingen wel als warme broodjes in de brievenbus vallen. Eerst doet de bodypainter in spé nog een beroep op financiële steun van haar ouders, maar met de onvoorspelbaarheid van wat de toekomst brengt besluit ze, nu de huizenmarkt nog goed is, het vroegere kerkgebouw in de verkoop te zetten: “Corona heeft mij de kop gekost, maar is wel een kans voor de verkoop van de kerk.”

Wanneer een nieuwe koper zich aandient, verkast de Ouwesylster met haar buddy (Cane Corso) Joris naar waar haar roots liggen: “Mijn ouders worstelen met hun gezondheid en dan wil je graag in de buurt zijn om hen bij te staan.” Bovendien merkt Simone steeds meer het gemis van haar hechte Tilburgse vriendenkring, helemaal nu de contacten al anderhalf jaar minimaal zijn. Een woning in het Brabantse land op steenworp afstand van de in Tilburg wonende ouders, waar een tattoo studio moet verrijzen. Dat is hoe Simone het nieuwe toekomstplaatje voor ogen heeft.

“Het naderende afscheid van dit pand doet pijn, want echt elke centimeter van dit gebouw ademt mij uit. Ik ben verliefd op iedere vierkante centimeter. En dat moet ik gaan loslaten, al ben ik vanuit m’n verleden wel gewend van plek naar plek te hoppen”, zo weet de wereldreiziger.

Simone kijkt met veel genoegen terug op haar Sylster periode: “Wat ik hier in een paar jaar heb opgebouwd is best veel, de gemoedelijkheid en gezelligheid van de mensen spreekt me aan. En dan heb ik het nog niet eens over het landschap en het fraaie uitzicht, waarvan ik dag in dag uit van geniet. In een sfeer die uniek is voor Nederland”. Het Bildtse avontuur stopt binnenkort dan wel, maar dat betekent niet dat Ouwe-Syl uit het oog verloren is: “Ik kom zeker zo nu en dan terug voor een bezoekje aan de mensen die deel uitmaken van m’n Bildtse vriendenkring.”

De vroegere Gereformeerde kerk staat in de verkoop, inzet een recent inkijkje in de kerk. (foto: Bertus Dijkstra)