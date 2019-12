Ouwesylster woonkamer ondergaat kerstmetamorfose

Kerst is voor veel mensen een tijd van gezelligheid, van familie en vrienden, van een witte kerst en lekker eten. Ieder heeft zijn eigen kerstbeleving. Bij Sandra Wagenaar van Ouwe-Syl komt dit kerstgevoel fraai tot uitdrukking in haar zelf gebouwd winterdorp. Een kerstbeleving met oog voor detail en perfectie.

Het sfeervolle winterdorp in Sandra’s woonkamer ademt kerstsfeer. (foto: Bertus Dijkstra)

Wanneer het daglicht plaats maakt voor duisternis, komt in de woning van Sandra Wagenaar (van Albadaweg 5) het ultieme kerstgevoel tot leven. Veel voorbij lopende dorpsbewoners durven uit gêne, slechts in een oogwenk te genieten van dit winters binnenhuis sprookjeslandschap. En dat vindt de 43 jarige Sylster jammer. Ze snapt dat je niet bij iemand anders naar binnen gluurt. Toch nodigt ze mensen in dit geval uit, om vooral even langer te genieten van haar met zorg opgebouwde kerstbeleving.

Kerst-versier-virus - In de tijd dat Sandra met haar naaste familie bij heit en mem kerst vierde, doopte haar moeder het huis om in kerstsferen. Alles haalde ze uit de kast om het kerstgevoel zichtbaar te maken en dit samen te vieren. Het kerst-versier-virus is van moeder op dochter overgeslagen, waarmee een familietraditie wordt voortgezet. Vier jaar geleden is Sandra’s drang naar de nu grote kerstversiering in Wolvega ontstaan. Op het kerstkleed onder de kerstboom werden enkele kleine huisjes en een plastic treintje van de Action geposteerd. Een aardigheidje dat sindsdien alsmaar groeiende is en steeds professioneler vormen aanneemt.

Vanaf begin oktober steekt de geboren Hallumse al haar vrije uurtjes in het bouwen van haar skiresort, het thema van dit jaar. Ieder jaar heeft een eigen thema, waarmee ook steeds weer een verhaal tot leven komt. Toen Sandra nog in Wolvega woonde creëerde ze haar eerste miniwinterdorp, vorig jaar was het thema ‘Elfstedentocht’. En nu beslaat een derde deel van de woonkamer het winters tafereeltje. Het bouwen en vertellen van een verhaal ligt ten grondslag aan de uit de hand gelopen hobby, de hobby die steeds grotere vorm aanneemt. Zo groot dat Sandra met haar zelf heeft afgesproken om de rem er een beetje op te zetten. Al valt dat niet mee omdat er alweer ideeën borrelen voor nieuwe projecten.

Met het bord op schoot - Van oktober tot en met februari moet Sandra dagelijks verplicht met het bord op schoot eten, de eetkamertafel zit namelijk als fundament verstopt onder de besneeuwde berg. De ruim anderhalf meter hoge berg wordt opgesierd met liefst 18 idyllische alpenhuisjes, spargroene dennenbomen, de pas aangeschafte skilift en veel andere minutieuze objecten. Verscholen in de berg is het een chaos aan elektrische bedrading, waarmee de verlichting van de huisjes, tuinhaarden, en mini straatlantaarns van stroom wordt voorzien. Het is genieten van de vele details, waarin ook familiare items in zitten verwerkt. De hot tube van zus lief maakt dit jaar onderdeel van het winters landschap uit. Zelfs hun sneeuwballende kinderen zijn van de partij.

Via de facebookpagina van MinidorpClub komt de functioneel beheerder (gemeente Ooststellingwerf) aan veel items voor haar minidorp. Allemaal van het merk Lemax, waarbij de details het verschil maken. Van alle losse componenten weet de creatieveling langzaam maar zeker een prachtig winterdorp te creëren, waarin alles tot in perfectie klopt.

Dit is de manier waarop Sandra haar kerst tot in februari viert. Het brengt licht tijdens de donkere dagen, het geeft haar een aangenaam kerstgevoel. Kort geleden hoorde Sandra vanachter de schutting twee dames praten; “Moast no ris sjen, soks moais ha ik noch nea sjoen”. Het zijn genietmomentjes.

In februari wordt een week uitgetrokken om het bergdorp af te bouwen. Een klus op zich, alle onderdelen worden met uiterste voorzichtigheid in de bijbehorende doosjes verpakt en gaan weer op zolder.

In de ‘maityd’ komt er voor de dorpsgenoten weer een periode van geoorloofd gluren, een soort van Central Park moet dan in de vensterbank herrijzen. Tot februari nodigt Sandra u uit om door haar raam te gluren.