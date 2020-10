Paddenstoelen

Paddenstoelen en zwammen schieten momenteel overal uit de grond. Niet alleen in de bossen, die deze coronadagen druk bezocht worden; wie goed kijkt komt ze overal tegen.

(foto: Ellen Floris)

Tijdens een fietstochtje over het Bildt zag fotografe Ellen Floris deze groep inktzwammen, in het groen aan het Zuideinde in St.-Jacobiparochie. Het de Groate Kerk op de achtergrond een mooi tafereel, dat alleen in deze weken van het jaar te zien in.