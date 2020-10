Park in hart St.-Jacob, arbeidsmigranten gaan naar Aardappelbeurs

De locatie van het voormalige sportcomplex in St.-Jacobiparochie wordt een park. De 14 woningen aan de Geert Veenhuizenstraat worden afgebroken, de arbeidsmigranten verhuizen naar de Aardappelbeurs. Bij het café zullen maximaal 50 migranten gehuisvest worden, deels in chalets. Met de plannen is € 1.8 miljoen gemoeid.

Door Gerard de Jong - Deze plannen presenteerde Plaatselijk Belang St.-Jabik donderdag in mfc ’t Beerdhuus. Gemeente, dorpsbelang en uitzendgroep VZM hebben de handen ineengeslagen. Gemeente Waadhoeke koopt de grond van het oude sportcomplex terug, en verkoopt tegelijkertijd een stuk grond aan de Puoledyk in Dronryp aan een projectontwikkelaar.

Het park in het midden van het dorp zou bv speeltoestellen, een pannakooi en een vijver kunnen krijgen. Een werkgroep met daarin o.a. dorpsbewoners zal zich over de precieze invulling van het park buigen.

St.-Jacob probeert al jaren een nieuwe invulling te geven aan de oude sportlocatie. Tegelijkertijd werd een betere oplossing gezocht voor de arbeidsmigranten die de G. Veenhuizenstraat bewonen. De 14 woningen gaan tegen de vlakte. De arbeidsmigranten komen straks te wonen bij de Aardappelbeurs, waar ruimte is voor maximaal 50 mensen. Uitzendbureau VZM wil achter het café zeven chalets voor maximaal vier personen laten bouwen. De eigenaar van de Aardappelbeurs blijft het beheer houden, het café blijft gewoon open.

Volgens voorzitter Marcel van der Vaart van Plaatselijk Belang gaat het dorp met de plannen eindelijk een flinke sprong vooruit. Niet alleen met het park, ook met de herhuisvesting van de arbeidsmigranten. “D’r waar sprake fan weromlopend weungenot an de Veenhuizenstraat. D’r weunden tefeul arbeidsmigranten in de 14 weuningen dêr, dat kon gewoan niet. D’r waar gyn overlast, maar arbeidsmigranten doen niks âns as werke, ete en slape. D’r waar gyn gemy met de buren, d’r worde niet partisipeerd. Dat kwam ’t hele dorp niet ten goede.”

Wonen Noordwest-Friesland zal vier tot zes nieuwe woningen aan de Geert Veenhuizenstraat bouwen. Daarnaast zijn er nog vier kavels voor de vrije verkoop.

Alle aanwezigen in ’t Beerdhuus donderdagavond waren zeer positief over de nieuwe invulling van het dorp. De gemeenteraad moet donderdag 22 oktober nog wel akkoord gaan met het plan, dat ruim € 1.8 miljoen gaat kosten.