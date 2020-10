Park in hart St.-Jacob, arbeidsmigranten naar Aardappelbeurs

De locatie van het voormalige sportcomplex in St.-Jacobiparochie wordt een park. De 14 woningen aan de Geert Veenhuizenstraat worden afgebroken, de arbeidsmigranten verhuizen naar de Aardappelbeurs. Bij het café zullen maximaal 50 migranten gehuisvest worden, deels in chalets. Met de plannen is € 1.8 miljoen gemoeid.

Plaatselijk Belang St.-Jabik presenteerde de plannen gisteren in mfc ’t Beerdhuus. Gemeente, dorpsbelang en uitzendgroep VZM hebben de handen ineengeslagen. Het park in het midden van het dorp zou o.a. speeltoestellen, een pannakooi en een vijver kunnen krijgen. Een werkgroep met daarin dorpsbewoners zal zich over de precieze invulling van het park buigen.

St.-Jacob probeert al jaren een nieuwe invulling te geven aan de oude sportlocatie. Tegelijkertijd werd een betere oplossing gezocht voor de arbeidsmigranten die de G. Veenhuizenstraat bewonen. De 14 woningen gaan tegen de vlakte. De arbeidsmigranten komen straks te wonen bij de Aardappelbeurs, waar ruimte is voor maximaal 50 mensen. Uitzendbureau VZM wil achter het café enkele chalets laten bouwen. Het café blijft gewoon open.

De gemeenteraad moet donderdag 22 oktober nog wel akkoord gaan met het plan, dat ruim € 1.8 miljoen gaat kosten. Daarin zitten ook kosten voor de ontwikkeling van de Puoldyk in Dronryp, dat meegenomen wordt in het project.



