Petitie voor behoud lijn 71 ruim 3200 keer getekend

Een petitie om buslijn 71 te behouden, is in een week tijd ruim 3200 keer ondertekend. De actie is opgezet door de gezamenlijke dorpsbelangen. Het is hen een doorn in het oog dat de buslijn die Marsum, Ingelum, Bitgummole, Bitgum, Berltsum en Wier aandoet op de nominatie staat om te verdwijnen. Dit omdat de lijn niet is opgenomen in de nieuwe aanbesteding voor openbaar vervoer door provincie Fryslân.