‘Politie-inzet op inbraken is stevig’

De politie in Waadhoeke doet er alles aan om het aantal woninginbraken in de gemeente tegen te gaan.

Dat zei burgemeester Marga Waanders donderdag tijdens de raadsvergadering. Bert Vollema (FNP) vroeg de burgemeester over de politie-inzet als het om woninginbraken gaat.

Dit naar aanleiding van het onlangs verschenen jaarverslag van Politie Noordwest-Fryslân, waaruit blijkt dat het aantal woninginbraken in de gemeente hand over hand toeneemt en in 2019 enorm gestegen is.

“De besetting fan de plysje stiet altyd ûnder druk. Is it hjir troch de ûndergrîns sakke, dat wy hjir sa’n lêst hawwe fan wenningynbraken,” vroeg Vollema zich af.

Volgens Waanders is dat niet het geval: “Politie-inzet is per definitie te weinig, je wilt altijd meer. Daarom hebben we eerder al prioriteiten gesteld, waaronder woninginbraken. De inzet daarop is bovengemiddeld en stevig. Dat leidt soms tot mooie resultaten, maar het blijft een lastig en hardnekkig probleem. Juist ook omdat de impact op de betrokkenen zo groot is.”