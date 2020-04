Kort Coronanieuws

Politiebeertjes, thuisbieb en een kermishit

• Politiebeertjes - Op beren wordt momenteel net zo gejaagd als de politie achter inbrekers aan zit. Mooi was dus het idee van politie Noordwest-Fryslân vorige week, om in St.-Annaparochie een speciale speurtocht naar politiebeertjes uit te zetten.

Politiebeertjes

“Wil je een frisse neus halen na een dag binnen te hebben gezeten? Dan hebben wij deze maand een leuke speuractie voor jou in petto. In het centrum van St.-Annaparochie hebben we her en der politiebeertjes achter de ramen gezet.

Deze beertjes kunnen jou goed zien aankomen. Tel alle politiebeertjes die je ziet, maak een mooie tekening, zet je naam, adres, leeftijd en het aantal politiebeertjes wat je hebt gezien op de achterkant van deze tekening. Doe de tekening in de brievenbus bij het politiebureau aan de Hemmemaweg 28A. Iedere deelnemer krijgt een kleinigheidje toegestuurd,” zo liet de politie op facebook weten. De speurtocht trok flink wat jeugdige speurders.

• Sintjaasmet - Nadat vorige week al bekend gemaakt werd dat Stannemet en Lammetsymet dit jaar niet doorgaan, moest Stichting Kermisdagen St.-Jabik nu hetzelfde verdict meedelen. “Helaas hebben wij door de Corona-pandemie moeten besluiten om dit jaar de Sintjaasmet niet door te laten gaan. Met pijn in ons hart hebben wij deze beslissing genomen, maar veiligheid en gezondheid gaan boven alles! De overheid heeft tot 1 juni 2020 alle evenementen verboden. Sintjaasmet valt halverwege juni, dus waarom hebben wij deze beslissing nu al genomen?

Normaal gesproken zouden alle voorbereidingen voor de Sintjaasmet op dit moment al in volle gang zijn. Omdat het nog vrij onzeker is hoe we er in juni voor staan willen wij de gok niet nemen om alle samenwerkingen met kermisexploitanten, bands, catering etc. voor te bereiden met gevolg dat het feest alsnog niet door kan gaan. Daarom komen wij nu met dit bericht naar buiten. Wij hopen op jullie begrip en zien jullie graag gezond en wel bij Sintjaasmet 2021,” aldus de stichting.

• Kermishit - Sander Krist en Leendert Nauta, de twee heren achter het illustere dj-duo Crazydicks, maken Stannemet elk jaar tot een nog groter feest dan het al is. Met een speciaal feestnummer - en altijd in ’t Bildts - zetten ze de feesttent op z’n kop.

Dit jaar echter geen Stannemet, en dat stemt beide tot nadenken: “’n Kermis sonder kermishit is gyn kermis, maar wat is nou een kermishit sonder kermis?” Een terechte vraag. Gelukkig geven ze zelf het antwoord: Stannemet of gyn Stannemet, de Crazydicks bringe dos weer ’n nij feestnummer út! Op facebook.com/crazydicks is hun ‘remiks’ fan Feetwarmers-nummer ‘’t Kin ôns niks skele’ te vinden.

• Thuisfysio - De praktijken mogen dan gesloten zijn, de fysiotherapeuten op het Bildt zijn druk bezig de mensen op afstand in beweging te houden of te krijgen. Lyze Feitsma van Impuls Fysiotherapie uit St.-Anna maakte een instructiefilmpje met enkele oefeningen, te zien op facebook.

Op de facebookpagina van Fysta Fysiotherapie ook tips om in beweging te blijven, een filmpje met oefeningen, én een ganzenbordspel dat de speler in beweging moet krijgen. Dat de fysiopraktijken dicht zijn is dus (voor sommigen helaas) geen reden om te blijven zitten...

• Thuisbieb - Voor iedereen die van lezen houdt heeft Femmy de Bruin sinds vorige week op de Aren 12 te St.-Annaparochie een boekenkast staan.

Deze ‘thuisbieb’ staat boordevol prentenboeken, leesboeken voor zowel kinderen als volwassenen en diverse tijdschriften. Met inachtneming van de maatregelen rond het Coronavirus is iedereen van harte welkom om er een boek te komen lenen, zo laat De Bruin weten.

• Luidende klokken - Op en rond het Bildt klinken sinds het uitbreken van de Coronacrisis elke woensdagavond de kerkklokken, van 19.00 tot 19.15 uur. De actie ontstond na een oproep van de Raad van Kerken, die zo “een boodschap van hoop en troost” willen geven. Ook de Groate Kerk in St.-Jacob luidt elke woensdag de klokken.

Thuisbieb

Luidende klokken