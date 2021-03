Lieuwe Greidanus van Tupelo over de winkel open op afspraak

‘Posityf d’r met omgaan en hier deurhine komme’

Het was voor veel ondernemers een lange coronawinter, maar vanaf vandaag mag er weer wat meer: winkels mogen klanten op afspraak laten shoppen en de contactberoepen mogen weer los. Lieuwe Greidanus van Tupelo Jeans & Active Wear in St.-Annaparochie is druk bezig zijn winkel weer zomer- en klantklaar te maken. “Hard werke en alle dagen ’t beste út mijsels hale, dat is myn doelstelling.”

Tupelo’s instagram (@tupelojeans). Door de coronacrisis maakt Greidanus veel meer gebruik van sociale media.

Door Gerard de Jong - “Drekt nadat premjee Rutte in desimber said had dat wij dicht mosten, hew ik perbeerd d’r ’n positive draai an te geven.” Lieuwe Greidanus, eigenaar van modezaak Tupelo in de Van Harenstraat, zag zijn zaak gesloten worden deze winter maar zat niet stil. “Wij binne eerst begonnen met besorgen, en hewwe fooral fia facebook en instagram reklame maakt. En wij hewwe spesjale ‘pastassen’ maakt. At een ’n broek hewwe wou, deden wij d’r ’n paar ferskillende maten in, anfuld met wat ândere kleren die’t d’rbij kinne souwen.”

De sluiting van de retailzaken was ook voor Greidanus een flinke aderlating. “De winkel most dicht tidens de weken die’t foor ôns aigenlik ’t belangrykste binne: de twee weken foor Korsttyd, en jannewary, at wij de winterkolleksy ferkope wille. Wij hewwe dos nag reedlik wat reaksys en klanten had fia soasjale media, al haalt ‘t ’t niet bij wat wij normaal in soa’n perioade ferkope.”

Toen vorige week bekend werd dat de winkels vanaf vandaag - zij het op afspraak - weer open mogen, begon Greidanus direct afspraken te noteren. “Wij binne nou drok doende om de winkel netsys te maken en opnij in te delen foor de seumerkolleksy. D’r mâge maksimaal twee persoanen toegelyk in de winkel. ’n Echtpaar, of twee klanten alleen. Wij hewwe ’n blokkeskema maakt en overlêge fan te foren met de mînsen die’t hier ’n halfuurtsy komme wille. Om hur wînsen alfast in kaart te bringen. Wil een ’n broek met of sonder knopys, in blau of swart? Dan binne wij d’r op klaar.”

Greidanus snapt dat sommige mensen zich misschien niet erg ‘vrij’ voelen als ze de winkel een halfuur voor zichzelf hebben. “Fansels is d’r gyn ‘koopferplichting’, die drumpel prebere wij fort te halen. ’t Ferskilt ok per klant. De een weet heel goed wat hij of sij hewwe wil, ’n ânder strúnt d’r gewoan graag even bij lâns, om de stof te foelen en te kiken. Maar tot nou toe loopt ’t goed. Ik hew al twintig ôfspraken staan foor deuze week. ’t Mooie weer helpt seker met. Mînsen worre dos prikkeld deurdat se de son foele, dat de maityd d’r weer an komt.”

De coronacrisis was ook voor Greidanus flink schakelen en uitproberen. “Gyneen het dut ooit metmaakt, ’t is ’n hele ândere tiid. As ondernimmer motte je je aigen pâd fine. Dat kost ’n prot enerzjy. Over de internet-ankopen hewwe wij niet te klagen - myn frou Francien set ônze kleding der op, en dat geeft wel wat reuring - maar in de winkel staan, blyft dos ’t mooiste wat d’r is. Wij hope dat dat gau weer kin. Ons foordeel is dat wij ’t met ôns drieën, of fieren doen. Ik kin ok winkels met meer perseneel, ’n hogere huur... Dan wort ’t nag moeiliker. Wij binne arig fleksibel.”

“Fan ’t begin an ôf hew ik perbeerd om de knop om te setten. Hard werke en alle dagen ’t beste út mijsels hale, dat is myn doelstelling. Goenent binne lilk of frustreerd, dat begryp ik heel goed. Wij souwen ok prima acht of tien klanten in de saak hewwe kinne, helendal failig en op foldoende ôfstand. Maar ’t is soa besloaten deur ’t regeer, en dat begryp ik ok wel weer. “‘t Is niet altyd maklik, maar d’r op ’n positive menier met omgaan is de enige menier, soa perbere wij d’r deurhine te kommen.”