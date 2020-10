Presentatie plannen herinrichting oud sportcomplex en Veenhuizenstraat

Donderdagavond 8 oktober houdt plaatselijk Belang St.-Jabik een bijeenkomst in MFC ’t Beerdhuus. Daar zullen de plannen over de herinrichting van het oude sportcomplex en de naastgelegen Veenhuizenstraat gepresenteerd worden.

“Omdat we te maken hebben met de coronamaatregelen (maximaal 30 personen in één ruimte) zullen we twee korte sessies houden van 19.00 tot 19.45 uur en van 20.00 tot 20.45 uur, indien nodig komt er aanvullend nog een sessie van 21.00 tot 21.45 uur. Dit is afhankelijk van de opgave,” zo laat Marcel van der Vaart van Plaatselijk Belang weten.

Opgeven - Van der Vaart vraagt iedereen zich vooraf op te geven voor de avond. “U kunt zich opgeven via de het mailadres van Plaatselijk Belang: info@sintjabik.nl of via een brief via de postbus die bij het MFC hangt. In de mail of brief dient u uw naam en telefoonnummer aan te geven. Ons verzoek is om per gezin één persoon aan te melden, in verband met het beperkt aantal zitplaatsen en te houden sessies op één avond.

Wilt u toch met meerdere personen langskomen dan dient u alle namen en telefoonnummers op te geven. Wel houden we ons in dit geval het recht voor om alsnog, op basis van het totaal aantal aanmeldingen, één zitplaats per gezin te gaan hanteren.

U krijgt via de mail te horen in welk tijdsblok u bent ingedeeld. U kunt zich opgeven tot woensdag 7 oktober 18.00 uur.”

Livestream - Plaatselijk Belang is bezig om een livestream te realiseren, maar het is op dit moment nog niet helemaal zeker of dat lukt. “Als dit wel het geval is dan zal de link hiervoor op de website van Plaatselijk Belang www.sintjabik.nl en facebook worden gezet.”

“De ingang van de school wordt gebruikt als toegang, de oude ingang van Open Hof als uitgang. Bij de ingang zal een presentielijst liggen, waarin ook aangegeven dient te worden dat u klachtenvrij bent. Wij zullen alle regels van het RIVM hanteren zodat we de presentatie op een goede en veilige manier kunnen uitvoeren. Personen die zich niet hebben opgegeven kunnen wij helaas niet toelaten op deze avond.”