Prijswinnaars Kerstpuzzel Bildtse Post

Heel veel e-mails en toch ook nog behoorlijk wat oude vertrouwde postkaarten werden tussen Kerst en Oud & Nieuw op de redactie van de Bildtse Post afgevuurd. U stuurde weer massaal uw oplossing van de Mammoet-Kerstpuzzel in.

Al uw mooie wensen voor het nieuwe jaar steken we dankbaar in onze zak. De juiste oplossing was dit keer: ‘De kerstboom in december brengt het licht waar we zo naar verlangen’ (‘we’, en niet ‘wij’, zoals meerdere puzzelaars instuurden).

Alle goede oplossingen gingen in de (digitale) hoge hoed, die de volgende namen als prijswinnaars trok:

• De hoofdprijs, een vijfgangendiner met wijnarrangement bij restaurant

De Zwarte Haan, is gewonnen door J. Hamstra-Olijnsma uit St.-Anna.

• De drie dinerbonnen à € 60 van restaurant De Zwarte Haan zijn gewonnen door: Bettie Tuinstra, Tineke Hornstra en Sjoerdtsje Hiemstra (allen uit St.-Anna).

• De twee ‘De Klaine Prîns’ boeken zijn gewonnen door: Hanneke Bilker (St.-Jacob), Adriaan Stap (Nij Altoenae).

• De twee boeken ‘’n See fan Bildtse ferhalen’ gaan naar: Eelke en Greta Wassenaar (Huizen) en Gerda Mengers (St.-Anna).

• De twee boeken ‘Van Broedertrouw tot Bildtweb’ zijn gewonnen door: Marten Kuik en Ali Bronger-Meijer (beide St.-Anna).

• Het verrassingspakket t.w.v. € 25, bestaande uit Bildtse producten, gaat naar: Alice Dijkstra uit Minnertsga.

Onze grote dank aan Rennie Steensma, Sytse Buwalda/De Bildtse Boekerij, Kees Kuiken/Uitgeverij Wijdemeer, Bildts Aigene/Uitgeverij Louise en Jacob en Loes Jensma van restaurant De Zwarte Haan voor het beschikbaar stellen van de prijzen. Aan de winnaars: er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen. Fan harte filesiteerd!