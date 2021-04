Praat mee over toekomst duurzame energie

Publiekssessie Waadhoeke over energielandschap

Op dinsdag 13 april organiseert de gemeente Waadhoeke een (digitale) publiekssessie over de opwekking van duurzame energie. Er is een denkrichting ontwikkeld voor het ontwikkelen van een energielandschap voor opwekken van duurzame energie, onder andere door middel van zonnepanelen weiden. Het dusdanig grootschalig opwekken van duurzame energie kan van grote invloed zijn op ons landschap. U kunt meepraten over dit onderwerp.

De gemeente Waadhoeke heeft in 2020 een duurzaamheidsagenda vastgesteld. Hierin staat dat het doel van de gemeente is om in 2040 energieneutraal te zijn. Alle energie die dan gebruikt wordt, moet duurzaam worden opgewekt. Maar hoe komt men tot dat doel?

“Dit onderwerp roept veel vragen op. Wat is er nodig om zoveel duurzame energie op te wekken? Wat mag er wel en niet in ons landschap? Kunnen we de opwek misschien combineren met ruimte voor biodiversiteit? Of kunnen de agrariërs er bijvoorbeeld een rol in spelen? Of zijn er andere creatieve ideeën? Praat en denk met ons mee tijdens de digitale publiekssessie,” aldus de gemeente.

Publiekssessie Waadhoeke - Tijdens de publiekssessie van dinsdagavond 13 april discussieert de gemeente met u over deze (en meer) vragen. “Met elkaar willen we kijken of we verder willen met denkrichting en dan tot uitgangspunten komen voor het (grootschalig) opwekken van duurzame energie in ons landschap. Het belooft een interessante en zeer interactieve bijeenkomst te worden. Alle inwoners van Waadhoeke zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Wil u meepraten of uw visie geven op de denkrichting meld u dan voor 12 april via griffie@waadhoeke.nl,” aldus de gemeente.