Puinhoop in parkje St.-Anna

Onbekenden hebben zondagnacht een puinhoop achtergelaten in de bosjes bij De Keeg in St.-Annaparochie, zo meldt de politie op haar social media-kanalen.

Puinhoop in parkje De Keeg

“Afgelopen zondagnacht kwamen we voor een controle bij het parkje bij de Kreeg. We troffen daar een grote puinhoop aan. Lachgasballonnen mondkapjes, plastic tassen, flessen... Dit lag zowel op de grond als in de nabij gelegen sloten.

Dit kan echt niet. Ruim je rotzooi op en laat het niet in het milieu achter! Beste ouders, jeugdigen laten we zuinig zijn op ons milieu. We willen allemaal genieten van een schoon park en sloten. Afval hoort daar niet. Ouders en jeugdigen ga met elkaar in gesprek!”

Naast alle troep was er veelvuldig geplakt met stickers als ‘coronavaccin = gif’, en met pen aangebrachte teksten tegen de politie en antisemitische leuzen, zo valt op de beelden van de politie te zien.