CDA grootste op het Bildt

PVV grootste in Froubuurt en Spitsroeden

In de voormalige gemeente het Bildt is het CDA nog net de grootste partij gebleven, voor de VVD. Enkele verkiezingsuitslagen vallen op: FvD werd vier keer zo groot, de VVD verloor maar bleef de grootste en de PvdA groeide licht. In Vrouwenparochie werd de PVV met 19,3% van de stemmen (76) veruit de grootste partij, voor het CDA (13%) en VVD (12%).

De catering op de stemlokalen was prima in orde, zo liet raadslid Anton Wijkhuijs op twitter zien.

Door Gerard de Jong - Bij stemlokaal De Spitsroeden, gebied Oost- en Westhoek e.o., was de PVV met 41 stemmen (13,7%) eveneens de grootste, voor de VVD (40 stemmen, 13,3%). Opvallende derde was hier de Partij voor de Dieren (39 stemmen, 13%).

Op Ouwe-Syl werd het CDA (14%) nog net de grootste. De partij kreeg maar één stem meer dan de PVV (13,9%). De VVD was hier de derde partij, vlak voor D66.

Op Nij Altoenae bleef het CDA de grootste, met 16% van de stemmen. De VVD kreeg 13,6%, gevolgd door PvdA en D66, beide met 12,5%.

In St.-Jacobiparochie werd de VVD met 17,5% de grootste, gevolgd door PVV (14,4%), CDA (12%), FvD (11,5%), D66 en PvdA (9,5%).

St.-Annaparochie was een prooi voor de VVD (16,2%), voor het CDA (14,8%). PVV werd derde (11,5%), voor de SP (10,4%) en FvD (10%).

In Minnertsga bleef het CDA met 27% van de stemmen verreweg de grootste, voor de VVD (19%) en PVV (11,8%).

Bovenstaande is gebaseerd op de cijfers per stembureau. Poststemmen van bewoners van 70 jaar en ouder uit de verschillende dorpen zijn naar het gemeentehuis in Franeker gestuurd; die behoren dus niet tot de aantallen van het lokale stembureau.

Met dank aan Klaas Dankert.





VVD grootste, CDA en GL onderuit

De VVD is ook in Waadhoeke de grootste partij geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen. De partij van minister-president Mark Rutte kreeg 17,7% van de stemmen. De liberalen haalden daarmee het CDA in, dat het met 17,1% moet doen. In 2017 haalde het CDA op het Bildt en in Menameradiel en Franekeradeel opgeteld nog 21%. Grootste stijger vorige week was Forum voor Democratie, dat 7,4% van de stemmen kreeg.

Door Gerard de Jong - D66 - landelijk de grote winnaar - steeg een beetje en kreeg in Waadhoeke 10,7% van de stemmen. Het is daarmee de derde partij in de gemeente, voor PVV en de PvdA, die beide 9,9% haalden. Voor de PVV betekent dat verlies (-0,7%), voor de PvdA winst (1,3%).

De SP verloor flink en zakte naar 7,5%. Nog harder was het verlies voor GroenLinks: de partij behaalde met 3,2% meer dan de helft minder dan vier jaar geleden. Dat is slechts een fractie groet dan de Partij voor de Dieren (3,1%).

Onder de nieuwkomers deed BoerBurgerBeweging het aardig in Waadhoeke, met 3% van de stemmen. Ook JA21 (1,8%) en Volt (1,3%) kregen een klein puntje van de taart. De overige kleine partijen scoorden enkele tienden van procenten. NIDA en De Groenen zijn met slechts 3 stemmen de allerkleinsten.

Opmerkelijk bij FvD is dat Wybren van Haga (956) in Waadhoeke meer stemmen kreeg dan partijleider Thierry Baudet (934). Menamer Erwin Jousma haalde voor die partij 62 stemmen binnen. Oud waarnemend-burgemeester Hayo Apotheker scoorde in Waadhoeke 11 stemmen voor D66.

Uitslag Waadhoeke

VVD 17,7% -0,1

CDA 17,1% -4,0

D66 10,7% +1,6

PVV 9,9% -0,7

SP 7,5% -3,6

FvD 7,4% +5,7

CU 4,2% +0,2

GL 3,2% -4,9

PvdD 3,1% +0,3

BBB 3,0%

JA21 1,8%

VOLT 1,3%

50+ 0,8% -2,3

SGP 0,5% =0,0

Code Oranje 0,3%

SPL 0,3%

TROTS 0,2%

Piratenpartij 0,2% -0,1

Jong 0,2%

BIJ1 0,1%

Denk 0,1% +0,1

Oprecht 0,1%

Jezus Leeft 0,1% +0,1

NLBeter 0,1%

LHK 0,1%

LP 0,0%

VSN 0,0%

PvdR 0,0%

NIDA 0,0%

De Groenen 0,0%